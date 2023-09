Ainda que tenha uma versão gratuita, o Spotify guarda muitas das suas funcionalidades mais importantes para quem paga o plano Premium. Os utilizadores têm de pagar para as ter, diferenciando-se assim. A mais recente opção a passar para o plano Premium são as letras das músicas. Claro que poucos utilizadores ficaram satisfeitos.

Mais uma mudança indesejada no Spotify

Apesar de não ser uma funcionalidade essencial no Spotify, a presença das letras das músicas no Spotify agrada muito aos utilizadores. Mais do que permitir um verdadeiro karaoke, deixa entender o que está a ser tocado e até o poema que está na base da música.

Esta funcionalidade está presente junto do leitor de música, sincronizada para o momento da música, na maior parte dos casos, e assim simples de acompanhar. Isso agora aparentemente irá mudar, com uma novidade que o Spotify está a testar junto de muitos dos seus utilizadores da versão gratuita.

Spotify has reportedly started requiring a premium subscription to view lyrics. pic.twitter.com/1F6GrWofST — Pop Base (@PopBase) September 4, 2023

Letras das músicas passam a ser pagas

Do que tem estado a ser partilhado nas redes sociais e em outros canais, a possibilidade de ter as letras das músicas passou a ser parte do plano Premium. Assim, apenas os utilizadores que pagarem a subscrição do serviço estão a ter acesso a esta funcionalidade.

No espaço onde até agora estavam as letras das músicas, passou a estar uma notificação simples, a indicar que faz parte do plano Premium. Os utilizadores que quiserem ter acesso, devem carregar no link presente, que encaminha para a subscrição do serviço de streaming.

Querem atrair utilizadores para o Premium

O Spotify já reagiu a toda a informação presente e recordou que faz testes regulares, que podem ou não passar a todos. Não têm nenhuma informação a adicionar sobre esta situação, o que pode ser positivo. As letras das músicas podem assim regressar em breve para todos os utilizadores, mesmo os que usam a versão gratuita.

Este um exemplo claro de como o Spotify procura maximizar o número de utilizadores pagantes. Com estes extras acabará por atrair os utilizadores e assim fidelizar a sua presente. Neste caso, das letras das músicas, muitos acabaram por ficar descontentes, principalmente porque usam para suprir algumas necessidades.