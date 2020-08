Sendo um dos serviços de streaming mais usado, o Spotify tem sido a escolha de cada vez mais utilizadores. A empresa procura dar sempre mais a quem usa o seu serviço, complementando-o com alguns extras.

Um dos que mais interesse tem tido é a presença das letras das músicas que vão sendo ouvidas. Estas estão já presentes e rapidamente podem ser chamadas a acompanhar a música. Veja como pode ter já acesso a esta funcionalidade única para quem gosta de cantar.

As letras das músicas podem ser vistas

Muito para além das novidades na interface e dos podcasts no Spotify, este serviço tem trazido pequenas melhorias que o tornam ainda melhor. Estas ajudam a reforçar a sua posição única no mercado, batendo empresas muito maiores.

A presença das letras das músicas que estão a ser tocadas era uma das mais pedidas funcionalidades do Spotify. A sua presença pode permitir a qualquer utilizador acompanhar o artista e até cantar se fosse esse o seu desejo, sem se enganar.

Muito simples de aceder pelo utilizador

Esta funcionalidade está já disponível, fruto de numa parceria com a Genius e os utilizadores só precisam de aceder à pesquisa do Spotify. Aqui colocam o nome do artista ou da música pretendida.

Só precisam depois de a escolher para que seja colocada a tocar, devendo carregar na barra final para lhe acederem. Caso esta tenha uma letra associada, irá surgir numa barra no final do leitor, de cor diferente.

Cante e encante com o que estiver a tocar no Spotify

Para verem a letra, devem carregar nesta área, podendo ser chamada a qualquer altura. Como esperado esta será atualizada sempre que as músicas atingirem uma nova parte da sua letra. No momento em que não há letra para apresentar, surgem curiosidades sobre a música ou sobre o artista.

Esta é mais uma adição importante e que fará as delícias de quem usa o Spotify. Nem todas as músicas têm as letras presentes, mas muitas dão já esta novidade aos ouvintes.