A OnePlus tem mantido os seus smartphones atualizados com as mais recentes versões do Android. A somar a estas correções, a marca coloca ainda as suas novidades no OxygenOS, mesmo nos smartphones mais antigos.

Agora, e resultado de uma avaliação, ficou a saber-se que muitas destas novidades prometidas afinal não vão ser aplicadas. A OnePlus está assim a não cumprir o que tinha prometido para os utilizadores.

OnePlus promete muito que não vai cumprir

Apesar de ser baseado no Android e com este partilhar muitas das suas funcionalidades, o OxygenOS dá aos smartphones da OnePlus novidades adicionais e melhorias em várias áreas. Estas vão sendo libertadas nas novas versões lançadas.

Assim e durante os testes, ficam-se a saber que modelos vão receber estas novidades e de que forma as podem usar. Os mais antigos deixam sempre a dúvida se vão ter suporte, mas a marca por norma garante a sua chegada.

Agora sabe-se que afinal muitas das novidades podem ficar fora destes equipamentos, apenas porque a OnePlus não as vai implementar nestes equipamentos. Como exemplo temos a identificação das chamadas nos OnePlus 3 e 3T. A versão final foi já lançada e esta novidade ficou de fora.

Eram novidades importantes para os smartphones

Outra funcionalidade que não chegará é o RAM Boost. Esta pretende aumentar a utilização desta memória e assim dar um desempenho melhor. Prometido para os OnePlus 5, 5T, 6 e 6T, acabou ainda não ver a sua implementação feita e não deverá ser lançado por incompatibilidade de hardware.

Como terceiro exemplo, temos o DC Dimming, criado para evitar problemas nos ecrãs dos smartphones. Esta funcionalidade importante esteve garantida nos OnePlus 6 e 6T e chegou às versões de testes. Com a versão final do OxygenOS lançada, esta novidade ficou de fora nestes smartphones.

Também o OnePlus 8, lançado há pouco tempo tem uma novidade em falta. A marca tinha prometido o suporte para 4G ou 5G nos EUA e até agora não cumpriu. A mais recente data aponta para o final de 2020 para a chegada deste suporte.

Utilizadores não ficaram satisfeitos com estas mudanças

O prometido modo de utilização nos OnePlus 7 e 7T esteve em testes com a versão beta do OxygenOS, mas acabou por ser lançada com um erro e não pode ser usada. Assim, e segundo a OnePlus, apenas com o Android 11 no OxygenOS 11 deverá ser tornada pública.

Estes planos da marca acabaram por ser atrasados ou simplesmente eliminados, o que deixa os utilizadores descontentes. Muitas vezes acabam por ser contraproducentes e afastar estes da OnePlus.

Os fóruns da marca estão repletos de queixas destas falhas e mesmo a assim acaba por nada ser feito. Torna-se uma má imagem para a OnePlus e para o seu software, que é uma das suas mais-valias importantes.