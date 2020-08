Foi inaugurada a primeira rua chamada Tesla na Alemanha

A Tesla é atualmente uma das marcas mais desejadas por todos os que são apreciadores do mundo automóvel, e não só. Elon Musk, o CEO da empresa de carros elétricos, é conhecido pela sua extravagância e irreverência e daí ser costume a marca estar ligada a projetos inovadores e estonteantes.

O mais recente feito foi a inauguração da primeira rua designada de Tesla na Alemanha, situada nas proximidades da nova gigafactory da fabricante em Berlim.

Desde o seu aparecimento que a Tesla rapidamente conseguiu ter o seu fiel grupo de fãs, que seguem o trabalho da fabricante de carros elétricos quase religiosamente. Assim conseguem acompanhar o percurso da empresa de Elon Musk, tendo sempre conhecimento de todas as novidades.

Um desses exemplos foi a compra da Tesla, por 100 milhões de dólares, de um terreno para a sua gigafactory no estado do Texas, nos EUA. Mas as extravagâncias não se ficam por aqui.

Foi inaugurada a primeira rua com o nome Tesla na Alemanha

A Gigafactory da Tesla em Berlim, capital da Alemanha, é atualmente uma das maiores, podendo vir a ser destronada pela próxima fábrica do Texas. Mas nem a enorme dimensão do edifício parece ser suficiente para mostrar o poder da empresa de Elon Musk.

Dessa forma, foi inaugurada nesta sexta-feira, dia 14 de agosto, a primeira rua com o nome Tesla em Berlim, nas proximidades da fábrica da marca. O nome dado à rua foi “Tesla Straβe” e assinala assim a presença do império da empresa de elétricos no país.

A placa de sinalização com o nome da rua já está colocada, e vai ajudar a direcionar os motoristas a localizar a Gigafactory enquanto conduzem pela estrada L38. O número “1” colocado abaixo da placa indica o endereço. E a rua já aparece em vários serviços de localização, como o Apple Maps.

As fotos da placa foram partilhadas pela conta do Twitter designada @GF4Tesla.

Para além disso, a mesma conta partilhou imagens da construção da nova Gigafactory em Brandemburgo, que iniciou em janeiro deste ano.

A fábrica em Berlim vai ser a responsável pelo fabrico do Tesla Model Y cujo início da produção está previsto para julho de 2021.