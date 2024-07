gov.pt: governo vai lançar portal único para serviços públicos

Felizmente, nos dias de hoje, é possível fazer muitas ações através da Internet. No que diz respeito a serviços públicos, são várias plataformas e nesse sentido o Governo pretende lançar um portal único para serviços públicos.

gov.pt: Mais de 300 sites, num só site...

Com a marca gov.pt, o governo vai lançar um portal único para serviços públicos. De acordo com a ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes...

Temos uma proliferação de ‘websites’, temos mais de 300 sinalizados e o cidadão muitas vezes não sabe onde é que se deve dirigir, ou tem de se dirigir a vários ‘websites’ para conseguir tratar, às vezes, até de um mesmo problema

Segundo a ministra, "com a criação do portal único dos serviços digitais com a marca gov.pt é o cidadão dirigir-se a este ‘site’ e lá conseguir tratar um conjunto de serviços que são disponibilizados pela Administração Pública”.

O que vais disponibilizar o portal?

Segundo as informações, vai ter o histórico das interações, nomeadamente as interações que aquele cidadão teve a propósito do IMT ou do IMI, que teve na repartição das Finanças X com o telefonema que fez” para o número único “para onde os cidadãos devem ligar e que concluiu, por exemplo, com o pagamento do valor através de uma interação que teve com o ‘site'”.

O portal único dos serviços digitais gov.pt será lançado em setembro e no próximo ano haverá uma app. A marca gov.pt, adianta, “vai ser anunciada no NOS Alive”.