A Google está a apostar de forma muito forte no Wear OS. Isso foi visto na última conferência I/O, onde mostrou tudo o que esta nova versão já traz para os utilizadores dos novos smartwatches, como o Watch 4 da Samsung.

Mesmo não lançando esta versão para os modelos mais antigos, a Google não os esqueceu. Tem estado a trazer novidades nas apps atuais e agora foi a dedicada às mensagens a receber melhorias. Esta atualização está lançada e já pode ser usada nestes smartwatches.

As últimas semanas têm sido muito ricas para os smartwatches que usam o Wear OS. A nova versão está lançada, tendo sido apresentada oficialmente com o novo Galaxy Watch 4 da Samsung, que é assim o primeiro a ter disponível esta nova atualização.

Para compensar a falta de uma atualização para os relógios mais antigos, a Google decidiu atualizar algumas das suas apps. Estas foram acompanhadas por outras, como o Spotify, que já permite ouvir música diretamente destes smartwatches.

A mais recente a receber novidades é a app Mensagens, dedicada aos SMS. Esta recebe assim muita da imagem que acompanha agora a nova versão do Wear OS, abandonando o fundo azul e as mensagens agrupadas, adotando o preto e a separação das mensagens individualmente.

Esta nova versão estará já a ser disponibilizada aos utilizadores, não apenas para os smartwatches com a nova versão do Wear OS, mas também nos que estão equipados com a versão anterior. A nova versão da app Mensagens está marcada com o número 9.2.030 "BaSingSe".

Esta deverá ser apenas mais uma das apps a receberem novidades da Google. Há ainda outras que esperam alterações e que vão tornar melhor o Wear OS e os smartwatches que usam este sistema. Há ainda outras apps, externas à Google, e que vão acompanhar este movimento de renovação.

A Google apostou novamente no seu sistema operativo dedicado aos smartwatches, algo que era já muito esperado. A sua aproximação à Samsung parece também ser uma das causas deste aparente sucesso e do que será possível ter no futuro próximo.