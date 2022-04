COVID-19: Restrições na China colocam em risco a produção do iPhone da Apple

As preocupações com a produção de várias áreas da indústria aumentaram desde que o governo chinês voltou a impor restrições por causa das infeções de COVID-19. Existem surtos por todo o país que estão a obrigar a população a ficar novamente fechada em casa, impedidos de se deslocar para os seus trabalhos.

As interrogações relativas à produção do iPhone voltam a ser colocadas em causa, já depois da própria produção global de dispositivos Apple ser revista em baixa.

A Apple, por causa da guerra na Europa, parece ter reduzido em 20% a produção do novo iPhone SE, tal como de outros dispositivos do seu portefólio. No entanto, esta revisão em baixa, poderá ser ainda mais afetada.

Bloqueios da China colocam em causa a produção do iPhone

Os constantes bloqueios da China, motivados ainda pela propagação da COVID-19 poderá colocar em causa a produção do iPhone. A região económica de Zhengzhou está praticamente parada com a população proibida de sair de casa.

A Foxconn, uma das principais fábricas associadas à produção do iPhone, fica localizada nessa zona, o que poderá afetar fortemente a empresa norte-americana, segundo avança o Bloomberg.

Enquanto que em muitos países, depois de uma campanha de vacinação eficaz, já se vive de uma forma praticamente normal, a China mantém uma política de restrições severas.

Estes bloqueios, por exemplo, chegam depois dos funcionários da empresa serem submetidos a testagem obrigatória. Há também que recordar que ainda há poucas semanas, a empresa foi obrigada a parar em Shenzhen, por causa de surtos de COVID.

Atualmente, a produção do iPhone ainda não foi afetada, mas já há escassez associada à produção dos MacBooks.

De relembrar que a Apple lançou o seu iPhone SE 5G há cerca de um mês e meio e todas estas situações que o mundo está a viver poderão afetar as contas da Apple.