Passatempo 17 anos Pplware: Temos 2 Xiaomi Mi 11 Lite 5G Citrus Yelow para oferecer

Requisitos:

1 – Partilhar a publicação do Passatempo no Facebook 2 – Subscrever a Newsletter do Pplware. 3 – Deixar uma mensagem de parabéns ao Pplware. Nota: A sua resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo.

Regras:

O passatempo tem início dia 18 de abril às 13:00h e termina no dia 25 de abril às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações. O anúncio será feito no dia 26 de abril via SMS, aos que se inscreverem na Newsletter com introdução do contacto. Os vencedores serão contactados posteriormente, através do e-mail pela equipa do Pplware.

Todos os vencedores serão divulgados a 29 de abril nas nossas redes sociais e respetivos artigos.