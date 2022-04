Questão: Tem, ou está a pensar comprar, algum veículo elétrico?

Os carros elétricos são cada vez mais comuns nas estradas, sendo que bastam alguns minutos nas mesmas para vermos algum modelo em circulação. E esta realidade acontece tanto nas cidades mais populosas, como também nas regiões mais rurais do nosso país.

Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se tem, ou está a pensar comprar, algum veículo elétrico. Participe.

Tem, ou está a pensar comprar, algum veículo elétrico?

Com as alterações climáticas, a população no geral tem estado cada vez mais consenciente para a fundamental mudança de hábitos e para a importância de fazerem melhores escolhas com vista à sustentabilidade do planeta.

E estas mudanças passam também pelo mercado automóvel, sendo que tem aumentado a olhos vistos a quantidade de marcas que abraçaram o desenvolvimento de carros elétricos. Neste campo, sem dúvida que a Tesla é um dos nomes mais populares, mas cada vez mais temos visto e divulgado modelos elétricos de outras marcas, que até então produziam apenas veículos a motor.

O aumento da oferta neste mercado também permite que os consumidores contem com uma maior variedade de opções para todos os gostos e, sobretudo, para todas as carteiras. Recentemente também soubemos que a General Motors (GM) e a Honda vão produzir carros elétricos mais acessíveis numa tentativa de superar as vendas da marca de Elon Musk. Desta forma, a expetativa está bastante alta para o futuro deste segmento.

Assim, na nossa questão desta semana, queremos que nos diga se tem, ou se está a pensar comprar, algum veículo elétrico. Participe!

Participe na nossa questão desta semana

Tem, ou está a pensar comprar, algum veículo elétrico? Sim.

Não, mas estou a pensar comprar.

Não, nem quero. Ver Resultados Loading ... Loading ...

