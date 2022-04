Nike vai abrir um Centro Tecnológico para transformar a experiência do consumidor

Os consumidores estão cada vez mais exigentes e procuram, por essa razão, marcas que apostem na inovação. A pensar nisto, a Nike vai abrir um novo Centro Tecnológico, em Atlanta, para ajudar a empresa a reinventar a experiência dos consumidores.

A previsão para a abertura da nova instalação está apontada para 2023.

A gigante do calçado e vestuário desportivo Nike está a planear abrir um Centro Tecnológico, em West Midtown, Atlanta, Geórgia. O objetivo passa por investir num espaço onde a empresa possa explorar a inteligência artificial e a aprendizagem automática a favor da reinvenção da experiência do consumidor.

Segundo o Engadget, a Nike possui, atualmente, várias instalações pelo mundo focadas na inovação dos seus produtos, bem como na exploração de novas formas de ir além do calçado e do vestuário que cunham a sua identidade.

Até que o novo espaço esteja funcional, em 2023, os funcionários destacados para o Centro Tecnológico estarão a trabalhar remotamente. Além disso, espera-se que a expansão que a Nike está a garantir impulsione a cadeia de fornecimento no digital, e trabalhe soluções para facilitar as operações logísticas.

O novo Centro Tecnológico da Nike está preparado para desenvolver inteligência artificial, bem como aprendizagem automática, por forma a possibilitar a reinvenção da experiência dos consumidores. Mais do que isso, alojará a nova central de cibersegurança da costa leste da empresa.

Relativamente à escolha de Atlanta para instalar o seu Centro Tecnológico, de acordo com o Tech News, a Nike garante que se prende com as suas raízes desportivas, e com os seus profissionais qualificados em diversas áreas.

Apesar da identidade desportiva bem vincada, a Nike não fica de fora da evolução tecnológica, estando até bem presente. Recorde-se que, em dezembro do ano passado, a empresa apostou no metaverso com a compra da RTFKT, por forma a alargar a sua pegada digital e as suas capacidades.

