Alemanha deita abaixo a plataforma russa Hydra, o maior mercado do mundo da darkweb

A darkweb é um assunto tabu ou praticamente desconhecido para grande parte da população mundial. E embora alguns possam até já ter ouvido falar, não sabem muito bem sobre o que se trata nem o que engloba e, muito menos, como se acede. Mas sabem que as histórias relacionadas com o lado negro da Internet nem sempre são as melhores.

E agora as informações recentes indicam que a Alemanha deitou abaixo a plataforma russa Hydra, que é o maior mercado do mundo na darkweb.

Darkweb: Mercado russo Hydra foi deitado abaixo na Alemanha

De acordo com as últimas notícias, a plataforma russa Hydra, que é o maior e mais importante mercado na darkweb para a venda de drogas e de lavagem de dinheiro, foi deitada abaixo pela Alemanha. A plataforma disponibilizava ainda bases de dados roubadas, documentos falsificados e serviços de hackers.

Os pormenores indicam que os servidores do Hydra Market foram agora apreendidos pela polícia alemã. E as autoridades conseguiram também apreender 543 bitcoins oriundos dos lucros da plataforma, o que corresponde a cerca de 24 milhões de dólares ou 22 milhões de euros, de acordo com a taxa de câmbio atual. Esta apreensão mostra um pouco da dimensão deste mercado russo, o qual conta com o registo de 19.000 contas de vendedores que serviam pelo menos 17 milhões de clientes em todo o mundo.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (5) pelo Departamento de Combate ao Cibercrime (ZIT) e pela Polícia Criminal da Alemanha (BKA), entidades que estimam que o Hydra Market teve uma faturação de 1,35 mil milhões de dólares em 2020, tornando-o assim como o maior mercado da darkweb do mundo.

Por sua vez, o canal especialista na análise de blockchain Elliptic confirmou a apreensão das criptomoedas por parte das autoridades, indicadas como 88 transações no valor de 543,3 bitcoins.

Esta ação aconteceu após uma longa investigação feita aos responsáveis da plataforma russa. Ao canal Bleeping Computer, um porta-voz da BKA informou que não foi feita nenhuma detenção nesta operação, mas que, no entanto, não podem adiantar mais detalhes sobre o assunto.