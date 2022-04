Smartphones Samsung de topo com MediaTek? Pode estar para acontecer

Os smartphones de topo da Samsung são lançados há vários anos com os processadores da Qualcomm e da própria Samsung, dependendo do mercado a que se destinam. Esta realidade pode, no entanto, estar prestes a mudar.

Rumores recentes apontam para que o próximo Galaxy S22 FE e modelos da série S23 venham equipados com processadores MediaTek.

Smartphones Samsung de topo poderão vir com processador MediaTek

O BusinessKorea avançou com a notícia de que a Samsung poderá estar a considerar usar um processador MediaTek, ainda sem nome associado, no Galaxy S22 FE e nalguns modelos da série Galaxy S23. Mais especificamente, a empresa afirma que o processador da MediaTek alimentaria cerca de metade de todas as unidades Galaxy S22 FE, bem como os dispositivos Galaxy S23 na Ásia.

Segundo as informações, não é claro ainda se os processadores da MediaTek iriam substituir os modelos que habitualmente são equipados com os Exynos, ou algum modelo específico das três variantes que saem sob a família Galaxy S.

A MediaTek é uma das empresas que já trabalha com a Samsung em smartphones de gamas inferiores, pelo que não é de estranhar que tal possa acontecer nos modelos de topo.

Há que referir que a MediaTek, depois de um período afastada do desenvolvimento de plataformas de elevado desempenho, já assumiu que está a trabalhar em alternativas neste segmento.

Assim, o processador Dimensity 9000, um concorrente direto do Snapdragon 8 Gen1 da Qualcomm, poderá mesmo vir a ser integrado já no próximo smartphone de edição de fãs, o Galaxy S22 FE, que ainda não tem data de lançamento prevista, mas poderá ser ainda este ano.

Caso esta alteração seja alargada aos mercados europeus, serão certamente muitos os utilizadores a ficar descontentes. A escolha de um smartphone com processador da Qualcomm ainda continua a ser primordial para muitos, principalmente quando se falam em modelos de topo.

Compraria um smartphone Samsung de topo com processador da MediaTek?