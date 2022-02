Dimensity 9000 mostra todo o seu poder através de um smartphone Vivo

A MediaTek está mais forte do que nunca na corrida pelo melhor processador dos smartphones topo de gama mais atuais do mercado. O chip da empresa taiwanesa vai assim competir diretamente com o rival Snapdragon 8 Gen1 da Qualcomm, já lançado.

E agora, segundo as informações mais recentes, a empresa mostrou todo o poder do seu SoC Dimensity 9000 através de um misterioso smartphone da marca Vivo.

MediaTek mostra o poder do SoC Dimensity 9000

O Snapdragon 8 Gen1 da Qualcomm é o atual processador topo de gama para dispositivos móveis Android mais recentemente lançado no mercado. Contudo, na calha está também um outro monstro de processamento, o Dimensity 9000 já apresentado oficialmente pela MediaTek.

A publicidade da marca taiwanesa a este chip é bastante curiosa, passando a mensagem de que este será um potentíssimo processador. No entanto ainda não temos nenhum telefone lançado com este SoC integrado, sendo que estes devem chegar às lojas já a partir do próximo mês de março.

Mas quanto a este assunto há agora novas informações. Isto porque recentemente um modelo da marca chinesa Vivo com o nome de código PD2186X que apareceu na lista de modelos AnTuTu Dimensity 9000. Segundo os detalhes, o telefone tem uma pontuação acima dos 1,07 milhões. E embora o modelo do telefone não seja revelado, há alguns rumores de que se tratará do Vivo X80 Pro, o próximo smartphone da marca a chegar ao mercado.

O SoC MediaTek Dimensity 9000 alcança uma otimização global ao nível da eficiência energética. O chip conta com um super núcleo Arm Cortex-X2 de 3,05 GHz, três grandes núcleos Arm Cortex-A710 de 2,85 GHz e quatro núcleos pequenos Arm Cortex-A510.

Para já ainda não há muitas mais informações sobre estes primeiros testes, nem quanto ao smartphone Vivo no qual o mesmo foi feito. Resta-nos então aguardar por mais dados oficiais e pelos primeiros modelos equipados com este poderoso processador.