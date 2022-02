Android: Como aceder rapidamente ao último histórico do Chrome?

O Android é repleto de funcionalidades, muitas delas nunca exploradas pelos utilizadores por puro desconhecimento. O que hoje apresentamos é um pequeno atalho para aceder ao histórico recente do Chrome.

Venha descobrir.

O acesso ao histórico no Chrome, é habitualmente feito a partir do menu que surge no canto superior direito (nas reticências verticais). Será através desse menu que o utilizador, além do acesso ao histórico, ainda tem acesso a funcionalidades extra como remover alguns dos resultados de forma rápida ou limpar dados de navegação, através de opções avançadas.

No entanto, apesar de esta ser uma forma relativamente simples de aceder à opção, há uma forma ainda mais rápida. Para quem utiliza barra de navegação com os botões no ecrã, ao invés dos gestos, poderá então usufruir desta dica.

Como aceder rapidamente ao histórico do Chrome?

Durante a navegação, se pretender aceder ao histórico mais recente do Chrome basta fazer um toque longo no botão de retroceder. Irá então surgir um menu com as últimas páginas visitadas.

Depois, para mais informação, há a opção de selecionar "Mostrar histórico completo". Essa opção vai levá-lo para a mesma que se acede através do menu principal anteriormente referido.

De notar que esta opção apenas pode ser utilizada com a barra de navegação com botões. Os gestos, cada vez mais utilizados e integrados por omissão por parte de muitas fabricantes, não suporta tal truque.