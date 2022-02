Doogee V20 5G – rugged phone com dois ecrãs e um grande desconto

A Doogee tem um novo smartphone robusto com pormenores que o distinguem de toda a concorrência. O Doogee V20 5G começa desde logo por ser o primeiro rugged phone com dois ecrãs, sendo um deles posicionado ao lado do módulo das câmaras.

O smartphone já está disponível e encontra-se em campanha promocional por tempo limitado.

O smartphone robusto Doogee V20 5G

O Doogee V20 5G é o primeiro smartphone robusto do mercado com duplo ecrã. As especificações do ecrã frontal são desde logo muito interessantes, já que integra tecnologia Samsung AMOLED, tem 6,43" e uma resolução de 2400 x 1080 píxeis.

O ecrã da traseira, surge como um complemento, onde poderão ser mostradas algumas notificações, o relógio, chamadas recebidas ou até poderá servir como controlador de música. Este pequeno ecrã tem 1,05".

A construção robusta do smartphone é garantida por todas as certificações IP68, IP69K e MIL-STD-810G, e ainda pelo revestimento, construído em fibra de carbono, que contribuirá, adicionalmente, para a diminuição do peso do equipamento.

O Doogee V20 5G vem equipado com um MediaTek Dimensity 700 com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, com possibilidade de expansão através de cartão microSD até 512 GB.

O smartphone robusto integra uma câmara principal de 64 MP e conta com o auxílio de mais duas câmaras de 20 MP com visão noturna, e uma ultra grande angular de 8 MP. Este smartphone ainda tem uma segunda câmara auxiliar ao lado das câmaras para visão noturna.

A bateria tem capacidade de 6000 mAh e carrega a 33W, com fio, e a 15W, sem fio.

Preço e disponibilidade

O novo Doogee V20 5G já está disponível no mercado, com um preço promocional de 385 euros, já com custos de envio. Sendo que este preço será praticado por tempo limitado.

Doogee V20 5G