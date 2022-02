Desbloquear o seu iPhone aparece enquanto cenário, caso o seu smartphone esteja protegido por uma password mas, por alguma razão, não estiver a conseguir entrar.

Assim, o LockWiper da iMyFone pode ajudar a desbloquear um iPhone contornando qualquer palavra-passe, PIN, identificador de impressões digitais ou algo que o impeça de entrar no seu smartphone. A vantagem? É que está disponível para Android e iOS.

LockWiper da iMyFone, é um software novo?

Efetivamente, este software não é apresentado no PPLWARE pela primeira vez. Então, já aqui falamos dele, em diversas ocasiões, e do quão útil se pode tornar nos mais variados momentos de necessidade.

Logo, esta última versão traz uma potente novidade: contornar a gestão remota do MDM no seu dispositivo, que limita as funções e características.

O que é, afinal, o MDM no iPhone ou no iPad?

Em resumo, o MDM é a abreviatura para Mobile Device Management (Gestão de Dispositivos Móveis).

Rapidamente, trata-se de um protocolo que dá aos administradores de sistema(s) a capacidade de gerir dispositivos iOS enviando comandos a partir de um servidor central para os dispositivos iOS na rede.

Seguidamente, ao utilizar o serviço MDM, um administrador tem autoridade de gestão remota sobre iPhones ou iPads. Torna-se, então, possível inspecionar, remover, ou instalar qualquer perfil, e até remover o código de acesso e apagar um dispositivo que gere.

Como remover o MDM do iPhone ou iPad?

Em primeiro lugar, caso possua um iPhone ou iPad bloqueado pelo ecrã de activação de gestão remota MDM ou se tiver instalado o perfil de configuração MDM, então com o iMyFone LockWiper é a ferramenta de remoção de bloqueios.

Efetivamente, ter a gestão remota do MDM no seu dispositivo limita as funções e características. Assim, o LockWiper ajuda a contornar a questão o que permite desfrutar do seu dispositivo como um dispositivo novo.

Em resumo, o LockWiper suporta:

Remoção do perfil de configuração MDM / bloqueio de gestão remota do iPhone/iPad em 1 clique,

Pode remover diferentes tipos de MDM, incluindo a remoção do perfil MDM de velocidade da luz,

O software é autónomo, implica que não precisa de saber o nome de utilizador ou a palavra-passe,

Acesso pleno a todas as funções do dispositivo iOS após a remoção,

Interface amigável e função fácil de usar com elevada taxa de sucesso.

Importante, observe a prática da remoção do MDM, neste vídeo:

Principais características do iMyFone LockWiper

À partida, podemos afirmar que o LockWiper junta várias características que nos ajudam a desbloquear o nosso iPhone, independentemente da razão do seu problema da acessibilidade.

No fundo, o objetivo passa por desbloquear, com sucesso, o acesso por password ao ecrã, à conta iCloud ou ao controlo parental.

Apesar de tudo, temos de sublinhar que no caso de a aplicação "detetar" o meu iPhone "não for ativada no seu smartphone iOS, o Lockwiper terá o cuidado de desbloquear imediatamente o seu iPhone. Caso contrário, terá de reparar primeiro todas as definições e aguardar que o dispositivo recomece a funcionar antes do efeito do LockWiper.

Por outro lado, uma vez removida a ID antiga, podemos criar e usar imediatamente uma nova ID da Apple. Esta situação, evidentemente, ajuda por exemplo em situações em que se compra um iPhone em segunda mão, seja a um amigo, seja na Internet. Importante, fica garantido que a conta iCloud do anterior proprietário do iPhone é eliminada.

Logo, além de desbloquear o código de ecrã e Apple ID, o iMyFone Lockwiper permite desbloquear ecrãs, por exemplo, utilizando:

Código de 4 dígitos,

Código de 6 dígitos,

A função TUA ID,

Função de identificação facial

Em alguns casos, é uma solução bastante prática, especialmente para quem comprar um iPhone bloqueado ou se errar o código PIN várias vezes seguidas.

Tal como com a funcionalidade dedicada a desbloquear a ID da Apple, os dados presentes, serão completamente removidos do seu dispositivo. Será oferecida apenas uma atualização da última versão do iOS.

Como funciona o iMyFone LockWiper?

Em primeiro, convém saber como funciona exatamente o LockWiper.

Antes de tudo, seja na versão para Windows ou Mac, temos de fazer o download e instalar o software. Se necessário, existe uma versão gratuita de teste que ajuda a obter uma visão geral sobre o mesmo embora esteja mais limitada.

Em segundo, para quem opta por adquirir o software, deve registar-se no Lockwiper, fornecendo o e-mail e o formulário de registo que lhe chegou aquando da compra, antes de poder utilizar as suas funções.

Que dispositivos são suportados?

É realmente fácil eliminar a ID da Apple com o LockWiper?

Seguidamente, passamos ao processo de desbloquear a ID da Apple.

Assim, após correr o LockWiper, devemos selecionar a função "Unlock Apple ID" e completar os seguintes passos:

Ligue o seu iPhone ao seu computador,

Digite o seu código PIN no ecrã,

Se nunca o fez, escolha "Confie neste computador", se esta mensagem aparecer no smartphone,

Clique no separador "Unlock" no software do Lockwiper para remover a sua conta de ID da Apple em minutos.

Mais fácil? Impossível.

Em resumo, podemos dizer que os demais tipos de desbloqueio aqui existentes são igualmente fáceis, embora reconhecidamente, alguns possam levar mais algum tempo a acontecer.

A quem se destina o iMyFone Lockwiper e porquê utilizá-lo?

Sem dúvida, o LockWiper é uma ferramenta interessante. A sua rapidez de execução e a facilidade de utilização fazem deste software algo simples de utilizar, em especial nas versões e modelos existentes de iOS, incluindo o iOS 13 e o iPhone 11 Pro.

Indubitavelmente, ao utilizar o iMyfone LockWiper não é necessário saber a palavra-passe Apple para desbloquear o dispositivo. É também possível apagar um nome de utilizador Apple sem password, mesmo que a opção "Find My iPhone" esteja ativada.

Finalmente, parece que estamos perante uma solução particularmente vantajosa para quem tiver acabado de adquirir um iPhone que esteja completamente desativado ou bloqueado com uma palavra-passe que desconheça ou não lhe tenha sido fornecida, como por exemplo numa venda em segunda mão.

Por último, devemos acrescentar que o LockWiper está, agora, disponível para dispositivos Android. A aplicação é simplesmente referida como iMyFone LockWiper (Android) e é normalmente compatível com a maioria dos modelos Samsung, Huawei LG, Xiaomi, etc.