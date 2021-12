Nike aposta no metaverso com a compra da RTFKT

Depois de ter apresentado um pedido para uma marca registada, como parte da sua intenção de vender vestuário e sapatilhas virtuais, a Nike adquiriu, agora, uma startup chamada RTFKT.

A Nike diz que esta irá alargar a sua pegada digital, bem como as suas capacidades.

Segundo a CNBC, em outubro, a Nike apresentou um pedido de marca registada, por forma a preparar o caminho para o desenvolvimento de sapatilhas e vestuário virtuais. Agora, a empresa adquiriu uma startup chamada RTFKT (pronuncia-se ‘artefacto’), que a ajudará a acelerar a sua “transformação digital”.

A RTFKT foi fundada no início de 2020 e cresceu à medida que foi concebendo “sapatilhas e artigos de coleção prontos para o metaverso”. Ora, o mercado de bens virtuais está a crescer e, à medida que nos aproximamos do metaverso, a visão para um mundo virtual, onde as pessoas podem interagir e viver, torna-se cada vez mais real.

Esta verosimilhança com a realidade ganhará mais força com as marcas a investirem nesse novo mundo. Por isso, a Nike comprou a RTFKT, que “continuará a evoluir a sua marca, inovações, produtos e comunidade com os recursos e talentos” da empresa.

Estamos a adquirir uma equipa muito talentosa de criadores com uma marca autêntica e conectada. O nosso plano é investir na RTFKT, servir e fazer crescer a sua comunidade inovadora e criativa e ampliar a pegada digital e as capacidades da Nike.

Explicou o CEO da Nike John Donahoe.

No início deste ano, a RTFKT juntou-se a um artista chamado Fewocious, de 18 anos, para lançar três sapatilhas por 3.000, 5.000 e 10.000 dólares. Os artigos foram vendidos a mais de 600 pessoas, em sete minutos, por um total de 3,1 milhões de dólares.

Leia também: