Chuwi FreeBook – De portátil a tablet em segundos

A Chuwi tem uma nova proposta para o segmento dos computadores portáteis. O FreeBook é um modelo considerado convertível com uma dobradiça que permite virar o teclado a 360º, aumentando, portanto, a sua versatilidade.

O ecrã de 13,5" tem resolução 2K e é compatível com caneta stylus. Mas há mais para descobrir.

Chuwi FreeBook - o computador portátil convertível

O conceito de computador convertível é já bastante conhecido e oferece aos utilizadores uma maior versatilidade na sua utilização e, consequente, aumento de produtividade.

O Chuwi FreeBook oferece um ecrã tátil retina com 13,5" e resolução 2K. O teclado tem uma área de escrita e um touchpad grandes, o que, por norma, confere conforto e ergonomia durante a utilização. Trata-se de um modelo com 1,340 kg, com apenas 8 mm de espessura.

A juntar a estes pormenores, existe então uma dobradiça que permite virar o teclado para trás a 360º, desativando as teclas, de forma a que o ecrã possa ser usado com um simples tablet, com a vantagem de suportar caneta stylus.

O Chuwi FreeBook vem equipado com interface de ligação USB tipo-C em três portas, tem jack de áudio de 3,5mm e um botão de power posicionado na lateral.

O processador que o equipa é um Intel Celeron N5100, com gráfica Intel UHD Graphics. O sistema operativo que integra de fábrica é o Windows 10, mas a marca garante que é compatível com Windows 11.

Vem ainda com um SSD de 256 GB e com 8 GB de RAM, suporta ligações Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n e Bluetooth 4,2. A bateria do computador Chuwi FreeBook, segundo é indicado, terá uma capacidade para 6 a 8 horas de utilização contínua.

O portátil convertível Chuwi FreeBook está disponível em pré-venda por cerca de 444€, com envio já a partir do início de janeiro de 2022.

Chuwi FreeBook

