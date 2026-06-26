Prime Day da Amazon: oportunidades para investir em dispositivos de saúde e bem-estar

Hoje é o último dia para aproveitar as promoções na Amazon. Entre as muitas ofertas, o evento é uma boa oportunidade para investir num dispositivo de saúde e bem-estar, como aquele tracker de saúde em que anda de olho ou aquele smartwatch que costuma estar demasiado caro para comprar pelo preço normal.

Os wearables dedicados ao bem-estar têm evoluído significativamente nos últimos anos, oferecendo funcionalidades como monitorização da frequência cardíaca, análise do sono, medição dos níveis de oxigénio no sangue e acompanhamento de dezenas de modalidades desportivas.

Durante os Prime Day, abundam os descontos em vários destes equipamentos, tornando esta uma altura interessante para quem pretende adotar um estilo de vida mais ativo ou substituir um dispositivo antigo.

17 sugestões de trackers de saúde com descontos

COOSPO HW9 Pulsómetros HRV Zona de frequência cardíaca banda Bluetooth5.0 Ant+ com memória sensor LED, IP67 impermeável Rechargeable Heart Rate Monitor Bracelet compatível com Wahoo Strava Polar. Ver na Amazon

Huawei Band 11 Pro Smartwatch, 1,62 cm AMOLED 2000 Nits, posicionamento GNSS independente, frequência cardíaca e SPOXLKNBC, bem-estar emocional, 5 ATM resistente à água, Bluetooth, Android e iOS, azul. Ver na Amazon

Xiaomi Smartband 10 Ecrã AMOLED de 1,72”, Carregamento rápido, 150+ Modos Desportivos, Monitorização da saúde e do sono, HyperOS 2.0, À prova de água 5ATM, Bússola. Ver na Amazon

Sensor FC Polar H10 Sensor FC Polar H10 – Ant+ e Bluetooth, precisão ECG/EKG, VFC, resistente à água, elástico lavável na máquina, ajuste confortável, bateria substituível, adequado para desportos e ginásio. Ver na Amazon

Huawei Watch FIT 3 Huawei Watch FIT 3, ecrã AMOLED de 1,82 polegadas, design ultrafino, chamadas por Bluetooth, bateria de até 10 dias, compatível com Android e iOS, preto. Ver na Amazon

Google Fitbit Inspire 3 Pulseira de saúde e atividade física com bateria de até 10 dias e compatível com Android e iOS. Ver na Amazon

Google Fitbit Charge 6 Pulseira de atividade com 6 meses de subscrição do serviço premium incluída, 7 dias de bateria, Google Wallet e Google Maps. Ver na Amazon

Huawei Watch FIT 4 Smartwatch, Brilho Máximo de 2.000 nits, Pagamento por NFC, Barômetro, GPS de Banda Dupla, Carregamento Sem Fio, Ultrafino, Monitor de Atividade Física, Cinza. Ver na Amazon

Amazfit Active 2 Relógio inteligente para homem e mulher, Smartwatch com ecrã AMOLED de 4,4 cm, mapas offline, GPS, bateria de 10 dias, 160+ modos desportivos, monitor de ritmo cardíaco e sono. Ver na Amazon

Garmin Monitor de atividade Garmin Monitor de atividade, branco, S-M. Ver na Amazon

Polar Loop Wearable de atividade sem ecrã com registo 24/7 de atividade, sono e FC, deteção automática de treino, sem subscrição, 8 dias de autonomia. Ver na Amazon

Garmin Vívoactive 5 Smartwatch con GPS, Pantalla AMOLED, Funciones Esenciales de Salud y Forma física y hasta 11 días de autonomía. Ver na Amazon

Huawei Watch Fit 5 Smartwatch, GPS, ecrã AMOLED, 2500 Nits, design ultra-leve, pagamento NFC, 5ATM, até 10 dias, automonomia, modos de treino, rastreamento de saúde, Android iOS, prateado. Ver na Amazon

Huawei Watch GT 6 46 mm HUAWEI Watch GT 6 46mm GPS Smartwatch, ecrã táctil AMOLED de 1,47'', até 21 dias de autonomia, ciclismo, mais de 100 modos desportivos, compatível com iOS Android, NFC, monitorização de saúde, preto. Ver na Amazon

OURA Ring 4 OURA Ring 4 Anel Inteligente - Prata Escovado - Tamanho 6 | Descubra o seu Tamanho com o Kit de Medição Ring 4 | Monitorize o sono, a FC, o estresse e mais - até 8 dias de autonomia. Ver na Amazon

Apple Watch Série 11 Apple Watch Série 11 GPS com Caixa de Alumínio em Ouro Rosa de 46 mm e Bracelete Desportiva Rosa Rubor - Tamanho M/L. Monitorização da Qualidade do Sono, monitores de treino e saúde, Ecrã Sempre Ativo. Ver na Amazon

Huawei Watch GT 6 Pro 46 mm Smartwatch 1,47'' AMOLED Ecrã tátil, até 21 Dias de Autonomia, Ciclismo de Nível Profissional, NFC, Compatível com iOS e Android, Análise ECG, Monitorização da Saúde. Ver na Amazon

Outras sugestões de saúde e bem-estar

Além dos relógios e pulseiras inteligentes e outros trackers, como os anéis, os Prime Day dão palco promoções noutros equipamentos de saúde e bem-estar, como balanças inteligentes, medidores de tensão arterial e outros acessórios. Eis alguns:

Balança de Casa de Banho Digital Balança de Gordura Corporal e Muscular com App, Balança Inteligente para Fitness, 13 Monitores de Composição Corporal Peso IMC Muscular, Elis 1. Ver na Amazon

Beurer PowerReload Beurer PowerReload pistola de massagem, massagem com pontos de gatilho para relaxamento e regeneração, potente dispositivo de massagem muscular com 5 cabeças, 5 níveis de intensidade. Ver na Amazon

Beurer EM 56 TENS/EMS digital Dispositivo de eletroestimulação 3 em 1, para alívio da dor sem medicamentos através de estimulação elétrica nervosa, treino muscular, 22 programas. Ver na Amazon

MERACH Plataforma vibratória Plataforma vibração muscular silenciosa e compacta para moldar o corpo e relaxar, com almofada confortável de silicone, ecrã LED e controlo remoto. Ver na Amazon

Para quem pretende investir na monitorização da saúde ou melhorar a rotina de treino, Os Prime Day são uma boa oportunidade para adquirir tecnologia útil a preços mais competitivos.