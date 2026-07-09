Governo vai instalar 12 novos radares de velocidade média

O Governo anunciou que vai reforçar a fiscalização rodoviária com a instalação de 12 novos radares de velocidade média nas estradas portuguesas. A medida integra um conjunto de iniciativas destinadas a reduzir a sinistralidade.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, durante a apresentação da campanha de segurança rodoviária "Este Verão tu escolhes como chegar... Escolhe chegar bem!", dirigida sobretudo aos utilizadores de motociclos.

Segundo o responsável, está a decorrer o processo para lançamento do concurso público que permitirá instalar 12 novos radares de velocidade média, reforçando a atual rede de fiscalização eletrónica existente em Portugal.

Além da instalação destes equipamentos, o Governo está também a modernizar a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), através de um processo de transformação digital que permitirá uma maior interoperabilidade com as forças de segurança, tanto na fiscalização como nas ações de sensibilização e formação.

Novo Código da Estrada chega em setembro

Outra das medidas anunciadas passa pela revisão do Código da Estrada. A equipa multidisciplinar criada pelo Governo deverá apresentar a proposta ao Ministério da Administração Interna durante o mês de setembro.

Esta revisão faz parte do pacote de medidas apresentado pelo Executivo para melhorar a segurança rodoviária, que inclui igualmente o reforço da fiscalização e a reativação da Brigada de Trânsito da GNR.

O Governo recordou ainda que a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária encontra-se em consulta pública até 18 de julho e estabelece como meta reduzir em 50% o número de vítimas mortais nas estradas até 2030, tendo como referência os valores de 2019.

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Administração Interna, até 6 de julho deste ano foram registadas 250 vítimas mortais em acidentes rodoviários, mais 33 do que no mesmo período de 2025, reforçando a necessidade de adotar medidas adicionais para aumentar a segurança nas estradas portuguesas.