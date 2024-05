SEAL U DM-i: o híbrido plug-in da BYD é inteligente a todos os níveis e chega este verão

O sucesso da BYD tem sido claro, traduzindo-se em números e dados de vendas que surpreendem. Agora, em mais uma aposta para a Europa, a fabricante chinesa está a lançar o seu SEAL U DM-i, prometendo todas as vantagens da condução elétrica, mas sem as preocupações que, ainda, lhe são associadas. De facto, as soluções híbridas serão, para muitos, neste momento, as ideais.

Líder mundial no fabrico de veículos movidos a novas energias, a BYD lança o SEAL U DM-i, o primeiro veículo híbrido elétrico plug-in (PHEV) da marca na Europa com a tecnologia Super DM (Dual Mode) assinada pela chinesa. Para a BYD, o "i" simboliza a inteligência, incorporando nesta novidade princípios de condução inteligentes e energeticamente eficientes.

Aliás, o SEAL U DM-i promete ser uma "solução eficiente, prática, acessível e ecológica", para as necessidades diárias de mobilidade e, também, para viagens longas sem preocupações. Não descurando a rapidez, potência e eficiência, este modelo promete oferecer todas as vantagens da condução elétrica, numa combinação de caraterísticas conseguida por via da tecnologia Super DM.

A tecnologia Super DM da BYD A tecnologia Super DM (Dual Mode) da BYD representa uma evolução revolucionária na tecnologia PHEV inteligente: "Exclusivamente desenvolvida pela BYD, oferece uma multiplicidade de benefícios, incluindo eficiência energética, baixo consumo de combustível, desempenho de condução e conforto". Além disso, dá prioridade à energia elétrica, com uma dependência mínima do combustível, tornando o veículo mais amigo do ambiente, com maior eficiência energética e menor consumo de combustível. Quando a bateria está totalmente carregada e se passa para o modo EV, o veículo torna-se totalmente elétrico, e quando o estado de carga (SOC) é baixo, transforma-se num veículo híbrido de consumo de combustível ultrabaixo, eliminando as preocupações com a autonomia elétrica.

É numa atmosfera premium que a BYD quer que os condutores deste novo SUV se envolvam, com um interior sofisticado, que mistura design moderno, acabamentos de alta qualidade e iluminação multicolor.

No habitáculo, os dois grandes ecrãs digitais provam que a tecnologia corre no ADN da BYD, contribuindo para a ergonomia e comodidade a bordo, graças à sua legibilidade clara e ao seu funcionamento intuitivo, através do ecrã tátil. A corroborar a mestria da marca em matéria de tecnologias está o sistema de cockpit inteligente e a app BYD, oferecendo conetividade e infoentretenimento inteligentes, mesmo remotamente.

A marcar presença estão, também, sistemas avançados de ajuda ao condutor (ADAS). Para vigiar o trânsito, avisar o condutor ou mesmo intervir para (ajudar a) evitar um acidente rodoviário, o BYD SEAL U DM-i está equipado com cinco radares e uma câmara centralizada. Por forma a ajudar o condutor a manobrar em segurança, existe, ainda, uma câmara panorâmica que proporciona uma visibilidade de 360º a partir do ecrã central.

O novo modelo da BYD beneficia de uma estrutura de segurança de carroçaria exclusiva para veículos 100% elétricos, a e-Platform 3.0, que permitiu ao BYD SEAL U alcançar uma classificação máxima de 5 estrelas nos testes de segurança Euro NCAP.

BYD criou o SEAL U DM-i com três níveis de equipamento

Existem três versões de equipamento do BYD SEAL U DM-i:

Design;

Comfort;

Boost.

Todas elas são destinadas aos clientes europeus que procuram um veículo amigo do ambiente, sem comprometer a autonomia, o caráter prático e a acessibilidade económica.

O SEAL U DM-i em versão Design possui dois motores elétricos de alta potência (150 kW/201 cv à frente e 120 kW/161 cv atrás) e uma eficiente bateria BYD Blade Battery de 18,3 kWh, complementada pelo motor a gasolina de quatro cilindros turbo de 1,5L, desenvolvido internamente, que produz 96 kW (129 cv), para trabalhar em conjunto com os dois motores elétricos.

A potência máxima total do sistema é de 238 kW (319 cv) e o binário máximo total é de 550 Nm. O BYD SEAL U DM-i Design tem uma configuração de tração às quatro rodas.

As versões Boost e Comfort estão equipadas com um motor híbrido de 1,5L com tração dianteira e 72 kW (97 cv) de potência, que funciona em conjunto com o motor elétrico de alta capacidade de 145 kW (194 cv).

A versão Boost está equipada com a mesma bateria Blade Battery de 18,3 kWh da versão Design. A potência total do sistema propulsor para os modelos Boost e Comfort é de 160 kW (215 cv). A potência máxima de binário é de 300 Nm.

A versão Comfort tem uma bateria BYD Blade Battery maior, de 26,6 kWh, que oferece uma autonomia 100% elétrica de 125 quilómetros. Mais pormenores sobre esta versão serão revelados mais tarde.

SEAL U DM-i tem dois modos de condução

A BYD equipou, também, o novo SEAL com dois modos de condução, disponíveis em todos os níveis de equipamento: EV (100% elétrico) e HEV (híbrido elétrico).

No primeiro modo, o condutor pode selecionar o "modo apenas EV" para deslocações diárias suaves ou condução na cidade. No segundo modo, o veículo utiliza maioritariamente a energia fornecida pela bateria. Só durante a aceleração é que o motor a gasolina fornece potência extra às rodas alimentadas pela bateria.

O SEAL U DM-i passa suavemente pelos diferentes modos de condução, pelo que a sensação é a de um veículo elétrico puro, graças às suas tecnologias incorporadas pela BYD. Além disso, os condutores não terão de se preocupar com a autonomia em modo elétrico ou com o local de carregamento.

Adicionalmente, o motor carrega a bateria (entre 25% e 70%, o que é ajustável), pelo que a condução em modo elétrico está sempre disponível. A bateria também é carregada através da tecnologia de regeneração.

BYD promete um consumo de combustível ultrabaixo

O sistema propulsor super híbrido baseado em energia elétrica BYD DM-i dá prioridade a um consumo de combustível ultrabaixo, a uma experiência de condução silenciosa e suave e a uma potência considerável. O veículo consegue atingir um consumo de combustível combinado de 0,9 L/100 km para o Boost e 1,2 L/100 km para o Design.

Relativamente ao consumo elétrico combinado, para o Boost é de 21 kWh/km e para o Design de 23,5 kWh/km. Por sua vez, o consumo elétrico durante a condução em cidade para o Boost é de 14,5 kWh/100 km e para o Design de 16,1 kWh/100 km.

Mais, a versão Design, com tração às quatro rodas, tem uma autonomia de condução 100% elétrica de 70 quilómetros (ciclo WLTP), garantindo uma autonomia total de 870 quilómetros (WLTP). A versão Boost, com tração dianteira, oferece uma autonomia de 80 quilómetros 100% elétrica, assegurando uma autonomia acumulada de 1080 quilómetros (WLTP). E o BYD SEAL U DM-i na versão Comfort tem uma bateria Blade Battery de 26,6 kWh com uma autonomia 100% elétrica de 125 quilómetros, garantindo uma quilometragem total de mais de 1100 quilómetros (WLTP).

Todas as versões de equipamento do BYD SEAL U DM-i oferecem 11 kW de carregamento AC (alternado) trifásico e 18 kW de carregamento DC (contínuo) de 11kW AC. Com isto, o tempo de carregamento DC (de 30% a 80%) demora apenas 35 minutos.

Este novo SEAL da BYD promete uma potência total do sistema de até 238 kW (319 cv) e assegura uma aceleração de 0-100 km/h em 5,9 segundos.

Disponibilidade

O BYD SEAL U chega ao mercado português em julho de 2024 e estará disponível em duas versões, Design e Comfort, com os preços dos veículos a serem anunciados no período que antecede o lançamento no mercado.

Esta nova máquina estará disponível em cinco cores: Delan Black, Time Grey, Snow White, Tian Qing (Azul) e Boundless Cloud.

O BYD SEAL U DM-i será oferecido com uma garantia total do fabricante de 6 anos/150.000 km, uma garantia de 8 anos/200.000 km para, pelo menos, 70% da capacidade original da bateria, bem como uma garantia de 8 anos/150.000 km para o motor elétrico de série.

Ao efetuar a reserva do novo BYD SEAL U até 15 de junho de 2024, a BYD oferece três anos de manutenção na versão Design.