A primeira multa de velocidade da história foi emitida por conduzir a 13 km/h

Embora as multas por excesso de velocidade possam parecer modernas, exigindo os meios mais sofisticados para registar a infração e provar a violação das regras em tribunal, a sua história é bem, bem antiga. A primeira multa de trânsito da história foi emitida por uma pessoa conduzir a 13 km/h.

Walter Arnold, a primeira pessoa a ser multada por excesso de velocidade, era também um condutor extraordinário. Numa só viagem, infringiu até quatro regras diferentes, que rapidamente foram anuladas.

A primeira multa por excesso de velocidade da história

As multas por qualquer tipo de infração de condução têm uma longa história. Há quem sugira que a primeira punição relacionada com uma infração de trânsito foi registada no Egipto há mais de 2800 anos, depois de um condutor alcoolizado ter atropelado uma rapariga e atingido uma estátua.

No entanto, a base destes relatos é, no mínimo, duvidosa. O que é geralmente aceite, porém, é que foi registada a primeira multa por excesso de velocidade. De facto, os responsáveis pelo Guinness World Record registam-na como a primeira infração deste tipo - e datam-na: 28 de janeiro de 1896.

A multa também tem nome, apelido e local de origem. Mais concretamente, o infrator foi Walter Arnold que, no Reino Unido, e plenamente consciente do que estava em jogo, conduziu um dos primeiros automóveis construídos por Karl Benz até à (super perigosa) velocidade de 13 km/h.

Arnold acelerou pelas ruas de Paddock Wood, no condado de Kent, perante o olhar de um polícia que não hesitou em perseguir o condutor. Arnold tinha infringido quatro regras num só momento:

Conduzir uma carruagem sem cavalos numa via pública.

Conduzir uma carruagem sem cavalos sem a intervenção de três pessoas.

Não afixar o nome e o endereço do veículo.

Quadruplicar o limite máximo de velocidade.

De acordo com a multa, Arnold circulava a uma velocidade de 8 mph (cerca de 13 km/h) quando a velocidade máxima permitida era de 2 mph (cerca de 3 km/h). Nada é dito sobre os meios de cálculo desta velocidade. O que sabemos é que o resultado foi imediato. Quando foi levado a tribunal, Arnold foi condenado por todas e cada uma das acusações que lhe foram feitas.

O que Arnold tinha em mente era que o pagamento de 4,7 libras era apenas um investimento. A sua indignação provou que os limites de velocidade estavam completamente desatualizados para aqueles veículos de combustão e, por isso, pouco tempo depois, o limite de velocidade foi aumentado para uns razoáveis 14 mph (pouco mais de 22 km/h).

Mas isto não ficou por aqui. Arnold também era conhecido pelo seu manuseamento dos veículos. Obteve uma licença para vender automóveis Karl Benz ligeiramente modificados no Reino Unido, com produção local sob o nome Arnold Motor Carriage. Um automóvel com o qual conseguiu vencer a primeira Emancipation Race, que ligava Londres a Brighton (87 quilómetros de distância) e que serviu para multiplicar as vendas de automóveis.

Leia também...