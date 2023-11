Documento Único Automóvel com erros nas emissões de CO2?

O novo Documento Único Automóvel, também conhecido como DUA, veio substituir os documentos livrete e título de registo de propriedade. Este documento identifica um veículo e permite circular nos países da União Europeia. Nas redes sociais circula uma publicação sobre erros no DUA. Será verdade?

Segundo refere o Poligrafo, no Facebook alerta-se para potenciais erros nos valores das emissões de CO₂ no Documento Único Automóvel (DUA), e que desses "valores errados nas emissões" poderá resultar um aumento do Imposto Único de Circulação (IUC). É verdade?

É verdade que DUA emitidos com erros nas emissões de CO₂ poderão resultar num IUC mais caro. No entanto, em esclarecimento ao serviço da SAPO, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) assegurou desconhecer uma "eventual desconformidade entre os valores de emissões constantes no DUA e na base de dados do IMT".

Documento Único Automóvel e outros cartões numa só app

A app id.gov.pt é uma aplicação da Administração Pública que lhe permite guardar e consultar os seus cartões de forma digital. Com esta app oficial pode ter disponível o seu CC, a carta de condução, o cartão da ADSE e esta app tem também o cartão de antigo combatente e o DUA.

Esta app apresenta funcionalidades de visualização e de partilha de dados dos documentos, sendo a validação destes dados de identificação feita através de um validador de "QR code", disponível no menu, ou descarregando um PDF certificado, que poderá ser eletronicamente partilhado, com os dados que constam no documento, por forma a confirmar a sua autenticidade.