A renovação do Model Y da Tesla poderá chegar dentro de poucos meses

A Tesla parece estar num processo de renovação dos seus carros elétricos e o Model Y deverá ser o próximo. Estas mudanças pretendem dar uma nova imagem a estas viaturas, ao mesmo tempo que mantêm as linhas clássicas que a Tesla preparou. No caso do Model Y esta renovação poderá chegar dentro de poucos meses.

Foi recentemente que a Tesla revelou ao mundo a mais recente atualização de um dos seus modelos. Falamos do Model 3, que viu alterações importantes na sua imagem, para se tornar mais moderno, ao mesmo tempo que passou a oferecer algumas melhorias funcionais.

A marca parece agora começar a pensar em apostar nesta atualização para um dos seus mais recentes carros. Falamos do Model Y, que deverá ser o próximo modelo a ser alvo de mudanças no seu design, bem como uma atualização de muitos componentes, tal como acontecer com o modelo anterior da marca.

Rumores chegados há poucos dias à Internet dão agora conta de que esta atualização deverá acontecer em breve. Não existe ainda uma data prevista para a sua chegada, mas é dado como certo que esta atualização será lançada dentro de poucos meses, em meados de 2024.

A produção deste novo modelo deverá acontecer nos mesmos locais onde agora acontece, com uma preparação já pensada. No caso da Gigafactory de Xangai, existirá já uma paragem no início do ano para a preparar, existindo mais perto da produção os restantes ajustes.

No que toca às mudanças, o Model Y deverá seguir os mesmos pontos que o Model 3. Falamos de novos interiores e alterações visíveis na estética geral deste carro elétrico da Tesla. A somar a isto, vão existir também mudanças internas e pouco visíveis para aumentar a sua qualidade geral.

Esta renovação surge quase 5 anos depois do Model Y ter sido lançado. Com um interesse grande neste modelo, há cada vez mais a necessidade da Tesla em renovar a sua estética e manter o interesse e a novidade. Assim, irá certamente vender muito mais.