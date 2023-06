Volkswagen quer lançar um carro elétrico urbano por menos de 20.000 euros

O preço dos carros elétricos ainda é, para muitos, proibitivo. Por isso, para algumas fabricantes, o segredo poderá residir mesmo aí. A Volkswagen, por exemplo, quer lançar, em 2027, um carro urbano elétrico por menos de 20.000 euros.

Pela tecnologia, que ainda é recente, e pelos seus componentes, que ainda são caros, os carros elétricos são, para mutas carteiras, uma extravagância. Ao longo do tempo, e por forma a torná-los acessíveis a toda a gente, considerando o fim das vendas de carros novos com motor de combustão interna, as fabricantes vão apresentando alternativas mais baratas.

A Volkswagen, por exemplo, em 2027, quer trazer para os consumidores um carro elétrico urbano por menos de 20.000 euros. Este ambicioso modelo, que tem sido mencionado pela imprensa como ID.1, entrará em cena para competir com propostas como o Dacia Spring.

Esta é a verdadeira Liga dos Campeões. Temos de fazer um carro que seja acessível.

Disse Thomas Schaefer, CEO da marca Volkswagen.

Na sua perspetiva, a disponibilização de opções mais baratas e acessíveis será fundamental para a popularização da mobilidade elétrica, esbatendo a ideia de que os elétricos são apenas para as elites.

Para que o preço estipulado seja possível, a Volkswagen adaptará várias escolhas. Por exemplo, a plataforma. O futuro elétrico urbano, que estará posicionado abaixo do ID.2, não utilizará a plataforma modular MEB Small. Em vez dessa, estará equipado com uma alternativa de baixo custo, sobre a qual ainda não há muitos detalhes. Sabe-se, contudo, que a responsável pelo seu desenvolvimento será a Škoda.

Mais, a produção. Além de se pretender que seja altamente automatizada, contrariamente ao ID.2 e outros, que serão montados, em Espanha, este elétrico low-cost será fabricado na Índia, onde a mão de obra é mais barata.

Não importa onde se produz o carro, se é na Alemanha, na Europa de Leste, no Sul da Europa. O que interessa é que a sua construção demore, no máximo, 15 horas.

Para já, de acordo com Christian Vollmer, diretor de produção da Volkswagen, o foco está nos (grandes) pormenores: "qual será o tamanho da bateria, quanto tempo durará, qual será a cadeia de abastecimento e o balanço de dióxido de carbono dessa cadeia de abastecimento, à entrada e à saída?."