Facebook e Instagram deixarão de mostrar notícias aos utilizadores no Canadá

A Meta anunciou que irá encerrar o acesso dos utilizadores a notícias no Facebook e no Instagram, no Canadá.

Na sequência da aprovação da Online News Act, ou Bill C-18, a Meta decidiu encerrar o acesso a notícias no Facebook e no Instagram, aos utilizadores do Canadá. A lei, aprovada pelo Parlamento do país, obriga as empresas tecnológicas a pagar os conteúdos jornalísticos partilhados nas suas plataformas.

Hoje, confirmamos que a divulgação de notícias no Facebook e no Instagram irá acabar para todos os utilizadores canadianos antes que a Online News Act entre em vigor.

Informou a Meta, num comunicado, explicando que, para cumprir a Online News Act, o conteúdo dos meios de comunicação social deixará de estar disponível para as pessoas que acederem às plataformas, no Canadá.

Segundo a empresa de Mark Zuckerberg, os utilizadores não recorrem ao Facebook e ao Instagram para consultar notícias e, além disso, os conteúdos noticiosos não têm qualquer valor económico. Pelo contrário, consideram que iniciativas legislativas deste tipo representam custos insustentáveis para o negócio.

Em 2021, também a Austrália aprovou uma lei que obriga, ainda hoje, as plataformas digitais, como são o Facebook e a Google, a pagar aos órgãos de comunicação nacionais, quando são partilhados conteúdos seus nas plataformas. Segundo a CNBC, na altura, a resposta da Meta foi semelhante à de agora, tendo alargado o bloqueio a algumas páginas de hospitais e serviços de emergência.

Na Austrália, a Meta conseguiu chegar a um acordo com o governo, através de alterações à lei que permitem às empresas tecnológicas negociar com os meios de comunicação social, durante dois meses.

Para já, o governo do Canadá não se tem mostrado recetivo, relativamente a uma revisão/alteração da legislação.

Se o Governo não consegue defender os canadianos contra as gigantes da tecnologia, quem o fará?

Questionou Pablo Rodriguez, ministro canadiano do Património, num comunicado, segundo o jornal Público.