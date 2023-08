A caça à partilha de contas da Netflix parecia ser um problema para a empresa quando foi apresentado. Os utilizadores ameaçaram deixar o serviço, o que na verdade nunca aconteceu, com um crescimento grande a ser anunciado. Do que sabe agora, afinal há mercados onde a Netflix está a perder utilizadores por culpa da partilha de contas.

Todos previam o fim da Netflix quando a empresa proibiu a partilha de contas. As medidas implementadas pareciam ser o catalisador para que muitos utilizadores simplesmente abandonassem o serviço de streaming, ao contrário do esperado, ou seja, que se tornassem utilizadores pagantes.

A verdade é que os resultados que a Netflix apresenta desde esse momento são completamente contrários. Está a ganhar novos utilizadores a cada trimestre e a garantir uma nova saúde financeira para a empresa de streaming, algo que era a ideia desde o primeiro momento.

Ainda assim, surgem mercados onde a Netflix não parece estar a conseguir garantir este crescimento no número de utilizadores. Um estudo recente, feito para Telsyte, veio mostrar que na Austrália a quota está a diminuir e o serviço de streaming está a perder força.

Meses após a Netflix introduzir as novas restrições à partilha de contas, o número de assinantes diminuiu. No entanto, não foi uma queda grande, com os números a descerem 3% ano após ano, permanecendo com 6,1 milhões de utilizadores. Ainda assim, é o primeiro declínio neste número na Austrália desde 2015.

As conclusões da Telsyte refere preocupações com a caça à partilha de contas e a introdução de anúncios no serviço como as principais razões para a redução de utilizadores. Curiosamente, a Austrália parece ser uma exceção neste campo, contrariando o que tem sido apresentado.

Não se sabe, no entanto, se este cenário encontrado na Austrália será isolado ou se existem mais mercados com perdas de utilizadores. Os números gerais da Netflix só mostram um crescimento global e uma adesão grande de novos utilizadores.