5 motivos para escolher o POCO F3

O POCO F3 é um dos mais poderosos smartphones da marca e foi lançado a pensar no universo dos jogadores. Como tal, oferece características como um ecrã AMOLED com uma taxa de atualização máxima de 120Hz, um processador Snapdragon 870, 8 GB de RAM e Wi-Fi 6… mas há mais.

Estes são os motivos melhores motivos para escolher o POCO F3.

#1 – O Ecrã

O ecrã do POCO F3 apresenta-se com 6,67″ com tecnologia E4 AMOLED. Além do esforço para ter molduras finas, este ecrã ainda tem uma perfuração para a câmara bastante pequena, minimizando assim o seu impacto na visualização de conteúdos.

Este ecrã tem uma resolução 2400×1080 píxeis FHD+ e uma taxa de atualização máxima de 120 Hz. A taxa de amostragem ao toque é de 360 Hz, excelente para a experiência em ambiente de jogos.

Tem ainda HDR 10+, brilho de 1300nits, True Display, True Color e MEMC. Adicionalmente, o POCO F3 ainda oferece um sensor de luminosidade a 360º, adaptando o brilho do ecrã a toda a envolvência de forma mais eficaz.

#2 – O Snapdragon 870

O POCO F3 vem equipado com o processador Snapdragon 870 de 7 nm e com uma GPU Adreno 650. Este é o mesmo processador que equipa, por exemplo, o smartphone gaming Black Shark 4.

Em termos de desempenho estará num nível entre o modelo de topo Snapdragon 888 e o antecessor Snapdragon 865+. No Antutu tem uma pontuação média de 640758 pontos.

Assim, temos a garantia de um desempenho de excelência, não só para jogos, como para quaisquer outras tarefas. Pode ainda ser encontrado nas versões de 6 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB.

Há ainda a destacar o sistema de arrefecimento Liquidcool Technology 1.0 Plus que tem integrado e que previne o sobreaquecimento do smartphone.

#3 – Autonomia

A autonomia é um ponto fundamental para qualquer utilizador. Com base na minha utilização, um smartphone que dure um dia inteiro, com uma utilização mais intensiva, é perfeito e isso é garantido com a bateria de 4520 mAh que o POCO F3 tem integrada.

Mas há que olhar para os tempos de autonomia anunciados pela marca com mais pormenor.

Estando perante um smartphone desenhado a pensar nos gamers, em ambiente de jogo a marca garante 10 horas de autonomia. Em reprodução de vídeo, são indicadas 14 horas e em reprodução de música 149 horas.

Esta bateria ainda tem a particularidade de carregar a uma potência máxima de 33W, o que significa que carrega do 0 aos 100% em apenas 52 minutos.

#4 – Câmaras

A fotografia e vídeo são sempre relevantes numa escolha destas. Neste caso, no POCO F3 contamos com uma câmara principal de 48 MP com abertura f/1.8, grande angular. Há depois uma ultra grande angular 8 MP e uma macro de 5 MP.

Esta é uma configuração já conhecida e com provas dadas de grande qualidade fotográfica enquadrada na gama média. Além disso, permite gravação de vídeo em 4K a 30 fps e 1080 p a 60fps.

Já a câmara frontal é de 20 MP e disponibiliza, por exemplo o modo de Selfie Night, conseguido resultados de qualidade mesmo em ambientes mais escuros.

#5 – Preço

É evidente que o preço é essencial e neste caso temos um smartphone disponível a partir de 300 €. Considerando os fatores acima, é um preço muito justo, mas há ainda outros pormenores que podem ser referidos.

Por exemplo, o POCO F3 tem uma estrutura bastante fina com apenas 7,8 mm de espessura, integra NFC, é dual-SIM e já suporta ligações 5G. Além disso, tem Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6 e tem termos de som, o utilizador pode contar com suporte à tecnologia Dolby Atmos e certificação Hi-Res Audio, para uma reprodução de som em stereo.

O smartphone POCO F3 está disponível em promoção, por 299 € na versão de 6 + 128 GB, e 349 € na versão de 8 + 256 GB, com o código de desconto POCO50. O envio está disponível a partir de Espanha ou França, pelo que a entrega é rápida e sem encargos adicionais.

Além disso, para as primeiras 1500 compras e até ao final da promoção (dia 8 de abril), são oferecidos os earbuds Xiaomi Mi AirDots Earbuds 2.

POCO F3