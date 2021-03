Confirma-se: Mi 11 Ultra é oficial e integra ecrã na traseira! É o “The king of Android”

Tal como era esperado, o Xiaomi Mi 11 Ultra foi dado a conhecer com uma câmara inovadora e ecrã na traseira. Este anúncio vem confirmar o vídeo que já tinha sido lançado por engano há uns meses por um youtuber.

Os detalhes marcam realmente a diferença, tendo recebido a melhor nota de qualidade fotográfica pelo DxOMark.

Xiaomi Mi 11 Ultra

O Mi 11 Ultra está a ser apresentado em cerâmica preto e branco. Este material resistente, colocam-no num patamar de luxo, mas há mais detalhes.

Comecemos pelas câmaras. Há uma “ultra camera” que integra o mesmo sensor GN2 de 50 MP, a câmara ultra grande angular é de 48 MP e permite captar fotos com zoom até 120 vezes.

Uma vez mais, os detalhes apresentados nos exemplos de fotos e vídeos parecem ser de grande qualidade e deixam-nos muito curiosos. Tem por exemplo, captação em câmara múltipla, o que permite captar vários planos da mesma cena, ideal para quem é criador de conteúdo multimédia.

Segundo o DxOMark, o Mi 11 Ultra recebe a nota de 143 pontos, tornando-o no melhor smartphone do mercado para fotografar. Há ainda uma comparação com câmaras profissionais, demonstrando um detalhe incrível em fotos noturnas.

[em atualização]