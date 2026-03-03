Quanta pilhas precisamos para alimentar um PC? O teste foi feito

Um criador de conteúdos decidiu testar o que acontece quando se utilizam pilhas AA, a fonte de energia de um PC, numa recente experiência publicada no YouTube. O teste é curioso e revela muito do que pensávamos não ser possível.

O teste foi realizado pelo canal ScuffedBits, que substituiu a fonte de alimentação tradicional do PC por dezenas de pilhas comuns, para compreender os limites reais do consumo de energia. O resultado foi notável: embora tenha funcionado durante alguns instantes, o sistema não conseguiu manter-se ativo durante muito tempo devido a limitações elétricas.

A experiência foi conduzida com um PC básico com um processador Intel de entrada, dois módulos de RAM e um SSD a correr o Windows 10. Para tentar reproduzir a energia necessária, o criador organizou as pilhas AA em série. No entanto, um problema crítico surgiu logo no primeiro teste. Embora a tensão fosse adequada, a corrente elétrica era insuficiente.

Como resultado, ao tentar ligar o PC, mas o sistema desligou-se quase de imediato. Este comportamento realça um ponto importante: simplesmente atingir a voltagem correta não é suficiente. A capacidade de fornecer corrente de forma estável é essencial para qualquer fonte de energia que possa alimentar dispositivos mais exigentes.

Perante os contratempos iniciais, o criador recorreu a uma solução improvisada. Utilizou cabos mais grossos para reduzir as perdas e adicionou condensadores — componentes que armazenam e libertam energia rapidamente — para ajudar a lidar com picos de energia no arranque. Com isto, o sistema foi expandido para atingir um total de 56 pilhas AA ligadas.

Além disso, era apenas necessária uma fonte de energia externa para dar ao sistema o seu impulso inicial. Após este ajuste, o PC ligou finalmente e funcionou exclusivamente com baterias durante um curto período.

Durante quanto tempo o computador de secretária funcionou com pilhas AA? Os resultados foram limitados, mas reveladores. Ao abrir o Steam, o sistema permaneceu ligado 52 segundos antes de se desligar. Noutro teste, um jogo leve foi executado durante cerca de cinco segundos. O Minesweeper conseguiu manter-se ativo durante quatro minutos, até que tanto o computador como as pilhas deixaram de funcionar em simultâneo.