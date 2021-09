iPhone 13 e iPhone 13 Pro trazem suporte para eSIM duplo pela primeira vez

Os recém-anunciados iPhone 13 e iPhone 13 Pro da Apple são os primeiros iPhones a obter suporte para executar dois eSIMs em simultâneo. Embora os iPhones anteriores permitissem que tivéssemos um único eSIM e um SIM físico ao mesmo tempo, esta é a primeira vez que um iPhone tem a capacidade de executar dois eSIMS. Isto elimina a necessidade de um cartão físico para aqueles que precisam de se ligar a dois números móveis.

Mais tarde ou mais cedo, o cartão SIM físico tal como o conhecemos irá acabar. Aliás, atualmente já não faz qualquer sentido. Contudo, as operadoras fazem ainda questão de manter esta ultrapassada tecnologia. No novo iPhone abre-se uma nova janela de oportunidade.

iPhone 13 com cartão SIM e dois eSIM

Depois da Apple ter apresentado os novos iPhones, muita coisa ficou por se conhecer. Normalmente nunca é tudo dito na keynote e há muitas novidades que só são conhecidas na página de especificações do dispositivo ou mesmo só depois deste chegar às mãos dos utilizadores.

Então, o lançamento da página de especificações dos novos iPhone da Apple logo após o evento ter terminado, veio confirmar algumas suspeitas.

A Apple refere explicitamente o suporte para dual-eSIM nesta página e, se ainda houver alguma dúvida, poderá fazer um comparativo com o iPhone 12 para perceber as diferenças também ao nível do suporte do eSIM. A nova configuração é compatível com iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

A Apple anunciou os novos iPhones durante um evento transmitido online ontem, com o novo iPad, iPad mini e hardware Apple Watch também anunciados durante o mesmo evento. A empresa também confirmou que o iOS 15 e o iPadOS 15 serão lançados na segunda-feira, 20 de setembro.