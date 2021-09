Project Magnum, RPG de ação futurista a caminho

Ainda se encontra em desenvolvimento, mas pelas primeiras imagens, tem potencial para ser bastante interessante: Project Magnum.

Trata-se de um RPG de ação que nos leva numa viagem ao futuro repleta de ação e combate.

Em desenvolvimento pelos coreanos da NAT Games, Project Magnum foi anunciado recentemente, juntamente com um primeiro trailer que já mostra algo do jogo.

Project Magnum é um RPG de ação na terceira pessoa, que pelo que se pode ver, pode vir a apresentar algumas semelhanças a jogos como Destiny, Outriders ou Warframe, por exemplo.

No entanto, não se sabem muitos pormenores sobre Project Magnum. No trailer que veio a acompanhar o anúncio do jogo, e que vos mostramos de seguida, deixa antever algumas coisas, nomeadamente o combate frenético, algumas armas e acessórios que os jogadores irão ter ao seu dispor.

Conforme se pode confirmar pelas imagens, Project Magnum decorre num ambiente de ficção científica, onde o jogador se irá deparar com frenéticos e intensos combates (naquilo que parece ser PvE), com alguns inimigos bastante poderosos.

Conseguimos ainda nos aperceber que não irão faltar armas e habilidades aos nossos personagens. Uma das que conseguimos ver por diversas ocasiões no vídeo é uma espécie de gancho que nos permite alcançar locais de difícil acesso.

Também conseguimos ver alguns inimigos que se assemelham a bosses e que parecem bastante duros de roer, mesmo com o arsenal de armas que podemos encontrar no trailer.

Project Magnum foi anunciado pela Nexon Korea e a Nat Games e ainda não tem data de lançamento prevista. O jogo encontra-se a ser desenvolvido para PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.