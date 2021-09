O dia de ontem foi rico de notícias importantes para a Apple e para os seus utilizadores. A marca tinha muitas novidades para revelar e tudo apontava para o renovar de vários dos seus equipamentos.

À certeza de um novo iPhone e de um novo Apple Watch juntava-se algumas dúvidas de outros equipamentos. A gigante de Cupertino apresentou as novidade e ficou claro que as novidades são muito importantes.

Ao longo dos últimos meses muita informação foi sendo avançada, sempre sem qualquer confirmação da Apple. O nome e as especificações do novo iPhone eram um segredo bem guardado e até o que o novo Watch traria estava no segredo dos deuses.

O iPad e o iPad mini têm novidades importantes

A abrir o sei evento a Apple apresentou duas novidades que não eram na verdade esperadas. Falamos dos novos iPad, que mostram como a marca está a apostar nesta área. O primeiro a surgir foi o renovado iPad, que conta agora com ainda maior processamento.

Do que foi revelado, a presença do novo SoC A13 Bionic, consegue tornar este tablet 20% mais rápido que os modelos anteriores. Há ainda uma nova câmara frontal Ultra grande angular de 12 MP e outra traseira de Grande angular de 8 MP. A somar a isso há todo um conjunto de novidades que o iPadOS traz, como o Enquadramento central e outros.

A segunda novidade neste campo era já há muito esperada. Falamos do iPad mini e de uma renovação que se vinha a ser adiada. A Apple renovou completamente este seu tablet e tem agora um ecrã Liquid Retina de 8,3 polegadas.

Com o novo SoC A15 Bionic este novo iPad será 40% mais rápido no CPU e 80% no GPU. A Apple quis também torná-lo mais rápido nas comunicações e por isso traz 5G e uma porta de comunicação USB-C, que acelera em 10 vezes a velocidade de transferência de dados.

Todas as câmaras foram renovadas e encontramos agora uma de 12 MP ultrawide na frente e uma de 12 MP com True Tone Flash na traseira. Garantido está o suporte para o Apple Pencil.

A Apple tem já estes novos iPad à venda e vão começar a ser entregues na próxima semana. Em termos de preços, o novo iPad custará 399 euros e terá como base os 64 GB de armazenamento. Já o iPad mini preço de entrada de 569 euros e 64 GB de armazenamento.

Um novo Apple Watch 7 maior e ainda mais resistente

Outra novidade muito esperada era o novo Apple Watch 7. A Apple conseguiu criar um relógio com um ecrã maior, mas com a particularidade de praticamente não ter mexido na sua dimensão geral. A marca garante que assim a leitura torna-se mais fácil e é ainda mais simples de usar.

O Apple Watch Series 7 tem um ecrã maior, com 20% mais de área comparativamente ao Serie 6 e 50% comparativamente à versão Series 3. A nova versão do relógio da Apple tem cantos mais suaves e arredondados com uma sensação envolvente nas laterais.

Com esta área maior a Apple garante também uma introdução de texto mais rápida e melhor. O teclado disponível cresceu e também os próprios botões do software estão redesenhados.

Toda a construção foi reforçada e este é agora um relógio mais resistente. A Apple garante que este é Watch mais resistente de sempre, o que o torna à prova de choque, à prova de poeira e À prova de água. O carregamento rápido também melhora a utilização, de forma óbvia.

Os novos relógios da Apple estarão disponíveis neste outono, a partir de 399 dólares. A marca tem 4 novas cores que dão um maior destaque a este smartwatch.

iPhone 13 também sofreu mudanças para melhor

Mesmo com todas as novidades que eram esperadas, o foco deste evento estava centrado no novo iPhone 13 (ou 14). A Apple resolveu melhorar o seu smartphone e seguiu a mesma linha de 2020 no que toca aos modelos, com o iPhone 13 e o iPhone 13 mini.

Apesar das diferenças estéticas serem pouco visíveis, há muitas novidades dentro destes novos telefones. A primeira é mesmo o tamanho do notch que foi reduzido em 20%. O ecrã terá agora 6,1 e 5,4 polegadas, no iPhone 13 e no iPhone 13 mini.

A alimentar todos estes elementos está o novo SoC A15 Bionic. A Apple apostou forte neste seu processador e declara que este é 50% mais rápido que o CPU mais rápido da concorrência. O mesmo acontece no GPU, onde este é 30% mais rápido que o GPU mais rápido da concorrência.

No que toca a câmaras há também alterações, com uma nova câmara ultrawide de 12MP que consegue captar mais 50% de luz que o modelo anterior. Há ainda o modo cinematic no vídeo, que permite filmar de forma única e focada num utilizador.

A Apple também reviu as baterias destes dois smartphones e por isso agora temos um tempo de vida ainda maior deste componente. A empresa promete mais 1,5 horas de bateria no iPhone 13 mini e mais 2,5 horas de bateria no iPhone 13.

Quanto a preços, a Apple não mexeu nas suas propostas. O iPhone 13 mini terá um preço de 829 euros e o modelo maior terá um preço de 929 euros. Em termos de armazenamento há novidades, com a base a ser agora de 128 GB, havendo também modelos de 256GB e 512GB.

O iPhone 13 Pro é o melhor iPhone de sempre

O pináculo deste evento esteve mesmo no novo iPhone 13 Pro. A Apple designa-o como o mais poderoso smartphone da Apple que chega com suporte para redes 5G e tecnologia ProMotion. Há muitas novidades em vários campos, que justificam este título.

Tudo parece estar construído agora com base no novo SoC A15 Bionic. Este passa a estar presente em toda a linha do iPhone 13 e vem com uma GPU de 5 núcleos com desempenho gráfico 50% superior. A nova versão do iPhone Pro tem também novidades. De acordo com a Apple, o novo iPhone Pro 13 garante bateria para todo o dia.

Outra novidade é a presença da tecnologia ProMotion da Apple, no ecrã Super Retina XDR com 1000 nits, que aumenta a taxa de atualização do ecrã, dos 10 aos 120 Hz, para um desempenho mais suave. É a primeira vez que a Apple integra tal tecnologia para o iPhone.

Outra grande mudança está na fotografia, com as novas câmaras Wide, Ultra Wide e Telefoto. Destaque para a câmara telefoto de 77 mm que oferece um zoom ótico 3X e que capta mais de 92% de luz. A Wide vem com auto-focus e abertura f/1.8 e garante melhor qualidade (cerca de 92%) em ambientes com pouca luz. A Ultra Wide tem abertura f/1.5 e 1,9 microns de píxeis.

Ao nível dos preços, já para Portugal o iPhone 13 Pro começa nos 1179 euros. A versão Pro Max, que vem com ecrã de 6,7 polegadas começa nos 1279 euros.

Estas novidades vão chegar nos próximos dias ao mercado e certamente despertar o interesse dos consumidores. A Apple tem a ser preparada também a chegada dos seus novos sistemas operativos, que se esperam sejam lançados na próxima segunda-feira, dia 20 de setembro.