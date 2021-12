Vodafone: Já pode fazer chamadas com o Apple Watch sem o iPhone

Quem acompanha o mundo da tecnologia, em especial os produtos Apple, sabe que a empresa da maça tem dois modelos do Apple Watch. Uma versão "normal" e a outra com GPS + Cellular.

Recentemente a Vodafone passou a permitir que o Apple Watch GPS + Cellular possa fazer e receber chamadas sem o iPhone por perto. Mas há mais.

O Vodafone OneNumber permite-lhe partilhar os dados, minutos e SMS do seu tarifário móvel Vodafone, com o Apple Watch. Pode fazer e receber chamadas, navegar nas apps do smartwatch e ouvir música em streaming, sem ter o iPhone consigo. Para tal basta que faça o emparelhamento do seu Apple Watch com o iPhone, e siga as instruções. Durante o processo, vai-lhe ser pedido para ativar o serviço no Portal OneNumber.

Para ter acesso ao serviço Vodafone OneNumber, para além de ter conectividade no seu iPhone (iPhone 6s ou superior e IOS 15.2 ou superior), terá de aderir ao serviço e ter um Apple Watch da versão GPS + Cellular (Apple Watch Cellular + GPS Series 3 ou superior e WatchOS 8.3 ou superior). De salientar que as versões GPS não permitem ter conectividade móvel.

Todos os clientes Vodafone de tarifários móveis pós-pagos e com a tecnologia Volte ativa são elegíveis para o taarifário Vodafone OneNumber.

De referir que não existe nenhum limite de dados e voz. O Apple Watch consome os minutos e dados incluídos no tarifário móvel que tem no seu iPhone e que associou ao serviço.

Principais funcionalidades do OneNumber da Vodafone

Partilhe os seus dados e minutos

Partilhe o seu número

Aproveite 6 meses grátis na adesão e depois pagará €4,50/mês.

