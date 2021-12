WhatsApp vai ajudá-lo a encontrar restaurantes e outros negócios à sua volta

O Google Maps e o próprio sistema de pesquisas da Google são dos mais fiáveis serviços para encontrar negócios próximo do lugar onde se encontram. No entanto, existem outros serviços que o fazem de forma eficiente. Para quem usa o WhatsApp com frequência, sem ter que recorrer a outras apps, vai ser possível encontrar locais à sua volta.

O recurso já está a ser explorado e já existem informações de como deverá funcionar.

O WhatsApp é uma app de mensagens, mas o seu objetivo é ir mais além. Os recursos de pagamentos e a própria introdução das moedas virtuais já em teste, revela isso mesmo.

O site Watebainfo avançou com mais uma novidade que estará a ser desenvolvida e que poderá não demorar muito tempo até começar a ser testada.

WhatsApp vai ajudá-lo a encontrar restaurantes e outros negócios

A nova funcionalidade irá permitir encontrar restaurantes ou outros negócios nas proximidades da sua localização, podendo assim contactar esses negócios de uma forma muito mais simples e célere. Além disso, sendo tudo feito numa só aplicação.

Segundo avança a publicação, neste momento o recurso está a ser testado por um número muito limitado de utilizadores, mas deverá ser alargado a mais utilizadores dentro de pouco tempo. A informação revela também que esta opção começou a ser explorada com negócio localizados em São Paulo no Brasil, sendo assim o país uma vez mais o escolhido para este tipo de testes, dada a dimensão de utilizadores.

No campo de pesquisa, irá surgir, além dos parâmetros já existentes, uma nova área "Negócios Próximos" (Bussiness Nearby), com opções de pesquisa de restaurantes, lojas de roupa, supermercados e outros.

Resta aguardar por mais desenvolvimentos para perceber como é que o serviço poderá efetivamente ser útil aos utilizadores do WhatsApp.