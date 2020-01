MEO: É cliente da operadora? Chegou finalmente o eSim

A informação ainda não é oficial, mas o Pplware sabe que a operadora MEO já tem eSIM a funcionar! Brevemente os clientes da operadora vão poder ativar o eSim no seu smartphone e também smartwatch.

Saiba, em primeira mão, quais os equipamentos suportados pela operadora para o eSIM.

A espera está quase a terminar para os clientes da MEO. Depois da NOS ter lançado em abril de 2019 o SIM digital (eSim), agora é a vez da operadora MEO. O Pplware sabe que o lançamento está iminente até porque os funcionários das lojas já começaram a receber formação sobre o processo de ativação.

O conceito de eSIM não é novo. A GSMA começou a explorar as possibilidades de cartões SIM baseados em software já em 2010. Os dispositivos podem armazenar vários perfis das operadoras em simultâneo. A ativação do eSIM é realizada via código QR ficando o equipamento com dois cartões ativos.

Com o eSim os clientes passam a ter a possibilidade de:

Ter um número pessoal e outro profissional

Adicionar um tarifário de dados

Ter um número temporário

É possível mudar o nome do perfil do cartão e, por exemplo, ao nível dos dados móveis, indicar qual o cartão a usar.

Equipamentos suportados pela MEO para eSIM

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro MAx

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPad 10.2

iPad Air 3

iPad mini 5

iPad 12.9

iPad Pro 11

Microsoft Surface Pro 4G

Samsung Galaxy Watch

Como referido, o lançamento oficial do eSim está iminente e o Pplware tem informações que a ativação custará 10 euros. O Pplware sabe ainda que está a ser preparada uma página com toda a informação de suporte para os utilizadores. Infelizmente o Apple Watch não está na lista de equipamentos até porque Portugal também na está na lista da Apple.

