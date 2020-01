A Samsung está presente em várias frentes. Um dos segmentos em que a empresa sul-coreana investe é no armazenamento… Na CES 2020, apresentou o SSD portátil T7 Touch com dimensões idênticas às de um cartão de crédito e que conta ainda com um sensor de impressões digitais!

Deste modo, a Samsung assegura aos seus consumidores uma opção de armazenamento com velocidades elevadas, portabilidade máxima e sem comprometer na segurança.

A Samsung é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e produz produtos bastante diversificados. Naturalmente, é famosa sobretudo pelos smartphones, mas os seus negócios expandem-me para muito além disso.

Nas memórias, a Samsung é já um elemento importante no mercado e tem vindo a cativar muitos consumidores para os seus produtos. A fiabilidade dos discos, a somar às funcionalidades interessantes e o preço competitivo são o que mais caracterizam a oferta da empresa sul-coreana.

Na CES 2020, a Samsung está bastante ativa. Não obstante das restantes novidades, a empresa apresentou o SSD T7 Touch.

T7 Touch: o SSD bastante compacto com sensor de impressões digitais

Feito para ser usado em todo o lado, o T7 Touch cabe no bolso e o seu tamanho (comprimento e largura) não é muito diferente de um cartão de crédito! A Samsung afirma que o seu novo SSD é bastante durável, não comprometendo assim a integridade dos ficheiros armazenados.

Para além disso, a velocidade de transferência, leitura (1.050MB/s) e escrita (1.000MB/s) é importantíssima num dispositivo destes. Sendo um SSD com USB 3.2 Gen 2, a fabricante sul-coreana garante que proporcionará uma boa experiência de utilização neste quesito.

Para concluir as especificações deste SSD, é importante destacar então a presença do sensor de impressões digitais que está associado a uma encriptação AES 256 bits do disco.

O SSD portátil Samsung T7 Touch estará disponível nas cores cinza e preto em configurações de 500 GB ($129,99), 1 TB ($229,99) ou 2 TB ($399,99).

Mais novidades da Samsung na CES 2020…