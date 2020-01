BlackBerry e Amazon juntas para tornar carros mais inteligentes e seguros

Quando se fala em segurança automóvel, o pensamento vai direto para as questões mais relacionadas com mecânica. No entanto, os carros estão cada vez mais tecnológicos e ligados à Internet. Como tal, começa a haver a necessidade ainda maior de manter estes veículos seguros contra possíveis ataques à distância.

Assim, vemos hoje a BlackBerry e a Amazon juntas a trabalhar num sistema que torne estes carros mais inteligentes e seguros.

Mais segurança com a BlackBerry e Amazon

Quanto mais ligados ao mundo virtual os carros ficarem, maior necessidade há de criar sistemas de segurança de qualidade superior.

Atualmente, a BlackBerry, que parece ter ajustado o seu foco de atuação no mercado, encontra-se a desenvolver uma nova plataforma de software para carros, baseado no seu sistema operativo QNX. Este trabalho está a ser desenvolvido em parceria com a Amazon, detentora de tecnologia avançada de Internet das Coisas, com base em Inteligência artificial.

O sistema em desenvolvimento deverá fazer com que as fabricantes de automóveis tenham uma plataforma de software comum para sistemas de veículos como controladores de motor, TCUs e cockpits digitais.

A tecnologia da Amazon AWS irá, no entanto, permitir que as fabricantes acedam aos dados de sensores dos carros, construam apps e criem modelos de machine learning através dos dados recolhidos. Por outro lado, esta tecnologia também garantirá uma ligação mais segura, bem como atualizações de software sem fios.

Atualmente, já vemos a BlackBerry a atuar na segurança do segmento automóvel com o seu sistema Jarvis. Um sistema que, por si, ajuda a detetar bugs que poderiam ser explorados por atacantes.

Com todo um mundo cada vez mais ligado entre si, onde os objetos banais do dia-a-dia já são inteligentes e comunicam uns com os outros, há que estar ainda mais atento às questões de segurança. Um ataque a um carro, terá, certamente, consequências mais graves do que a uma simples lâmpada inteligente.

Segundo a CNET, a marca de carros de luxo Karma será uma das primeiras a implementar o sistema de segurança desenvolvido pela BlackBerry em conjunto com a Amazon.