Drones em pista com DCL – The Game

Os estúdios independentes britânicos Climax Studios encontram-se a poucas semanas de lançar o seu mais recente trabalho: DCL – The Game.

DCL – The Game é o jogo oficial da maior competição de drones atual, a DCL (Drone Champions League). Venham conhecer um pouco mais sobre o jogo.

DCL – The Game é o nome do projeto em desenvolvimento pelo estúdio independente sediado em Portsmouth (Inglaterra) da Climax e que corresponde ao jogo oficial da DCL (Drone Champions League) a maior competição internacional de corridas de drones.

Como é sabido, o uso de drones tem crescido exponencialmente e hoje em dia é fácil assistir a filmagens, manobras publicitárias e muito mais utilizando este tipo de aparelhos. E também as competições de drones estão a ganhar cada vez mais popularidade no Mundo real.

DCL – The Game apresenta a curiosidade de, além do uso tradicional de teclado, rato e gamepad, poder ser jogado com recurso a um transmissor real, isto pois terá implementado um sistema de interface com transmissores reais, permitindo assim uma simulação ainda mais realista (em particular para quem utiliza drones no dia-a-dia).

Flight Modes: Seja como for, e quer se seja pro a controlar drones na vida real ou não, o jogo será acessível a todos os tipos de jogadores. Para tal existem quatro Flight Modes ao dispor do jogador: Arcade Mode – modo perfeito para iniciantes uma vez que apresenta controlos simplificados e um sistema de controlo de altitude (throttle) automático.

GPS Mode – modo de simulação no qual o jogador voa como um drone normal com camara, com estabilização e controlo de altitude.

Angle Mode – também conhecido como Stabilized Mode será um modo livre de controlar o drone encontrando-se disponível na maior parte das corridas de drones amadores.

Acro Mode – a forma como os pilotos de drones reais controlam os seus drones. O jogador terá total controlo sobre o aparelho.

Entretanto o jogo DCL – The Game disponibiliza ainda vários modos de jogo para treinar as capacidades do jogador, assim como para competir com outros pilotos ou apenas apreciar a liberdade de voo.

Free Flight – modo perfeito para iniciantes que permite ao jogador voar livremente sem objetivos e permitindo-lhe assim tornar os controlos do jogo mais familiares.

Time Attack – modo que permite testar as capacidades do jogador em diversas pistas e comparar os seus resultados com amigos e jogadores de todo o Mundo.

Online Multiplayer – modo de competição online que permite voar contra outros pilotos de todo o Mundo.

DCL Draft Selection Tracks – para quem procura a derradeira experiência e tem aspirações a ser um piloto DCL, este modo será o mais apropriado. Mediante registo, o jogador é convidado a fazer os tempos mais rápidos no DCL Draft Selection Tracks e garantir a qualificação para competir contra os melhores e tentar vir a tornar-se num piloto das equipas da DCL!

Track Builder – Apenas disponível para PC, este modo permite ao jogador criar as suas pistas e partilhá-las com a comunidade.

Como jogo oficial da competição, o DCL – The Game permitirá voar nas pistas originais DCL permitindo assim aos jogadores um pouco da sensação do que é ser um piloto profissional de drones. São 27 pistas distintas, passando por Torino (Itália), pela Grande Muralha da China (China), Laax (Suiça), Neom (Arábia Saudita), entre outras…

O jogo terá ainda um conjunto de 3 presets físicos de representação dos drones: lightweight, DC19-Standard, e heavyweight, cada qual com as suas próprias características, comportamentos e impactos na navegação.

DCL – The Game está previsto para 18 de Fevereiro, para PC, Mac, Xbox One e Playstation 4.