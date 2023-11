PlayStation Portugal celebra a Black Friday 2023 com grandes descontos

A Black Friday é uma iniciativa que, apesar de ter tido origens além mar, já se encontra enraizada na nossa cultura. Todas as marcas e lojas aderem com fortes promoções e iniciativas dedicadas a este momento e a Playstation Portugal também marca presença. Venham conhecer as promoções que a Playstation Portugal tem previstas para o Black Friday 2023.

A Black Friday 2023 aproxima-se a passos largos, o que é o mesmo que dizer que, está a chegar um momento de forte azáfama e consumismo, com muitas marcas a disponibilizarem os seus produtos com preços bem mais apetecíveis.

A Playstation Portugal decidiu também aderir (aliás, como costuma fazer todos os anos) e apresenta uma ementa bastante interessante. Vamos ver...

Como principal cabeça de cartaz deste Black Friday 2023 da Playstation Portugal, chega-nos a novidade de um desconto de 120€ na Edição Standard da PlayStation 5, que se aplicará tanto à consola isoladamente, como aos packs da mesma que incluem diferentes jogos.

Isto significa que, a partir da próxima terça-feira, dia 14, os jogadores vão poder comprar uma PlayStation 5 (edição com a unidade de disco Blu-Ray Ultra HD) com um desconto de 120€ nos retalhistas habituais e na PlayStation Direct, ou seja, vão poder adquiri-la a partir de 429,99€ em vez dos habituais 549,99€, o que faz com que esta seja a altura perfeita para todos os jogadores desfrutarem ao máximo dos videojogos e desta forma de entretenimento, e uma oportunidade única para todos de adquirirem uma Playstation 5 a um preço incrível.

Por outro lado, outras novidades foram apresentadas. Todos os comandos sem fios DualSense, independentemente da sua cor, passarão a custar 49,99€ cada - à exceção do DualSense Edge.

Também os jogos do universo Sony marcam presença no Black Friday 2023 e jogos como Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War Ragnarök, UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, encontrar-se-ão à venda desde 19,99€.

Quanto aos jogos em promoção, vejam de seguida uma lista com os principais destaques:

Jogos para a PlayStation 5:

God of War Ragnarök para a Playstation 5: 49,99€

Horizon: Forbidden West para a Playstation 5: 39,99€

Horizon: Forbidden West Complete Edition para a Playstation 5: 49,99€ (

Gran Turismo 7 para a Playstation 5: 39,99€

The Last of Us Parte I para a Playstation 5: 49,99€

Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte para a Playstation 5: 39,99€

Marvel's Spider-Man: Miles Morales para a Playstation 5: 29,99€

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition para a Playstation 5: 49,99€

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões para a Playstation 5: 19,99€

Returnal para a Playstation 5: 39,99€

Ghost of Tsushima Director's Cut para a Playstation 5: 39,99€

Death Stranding Director's Cut para a Playstation 5: 19,99€

Sackboy: Uma Grande Aventura para a Playstation 5: 29,99€

The Nioh Collection para a Playstation 5: 29,99€

Demon's Souls para a Playstation 5: 39,99€

Destruction AllStars para a Playstation 5: 9,99€

Jogos para a PlayStation 4:

Horizon: Forbidden West para a Playstation 4 : 29,99€

Horizon: Forbidden West Special Edition para a Playstation 4 : 39,99€

Gran Turismo 7 para a Playstation 4 : 29,99€

God of War Ragnarök para a Playstation 4 : 39,99€

Marvel's Spider-Man para a Playstation 4 : 29,99€

Marvel's Spider-Man: Miles Morales para a Playstation 4 : 29,99€

Marvel's Spider-Man: Edição Jogo do Ano para a Playstation 4 : 29,99€

Ghost of Tsushima para a Playstation 4 : 9,99€

Death Stranding para a Playstation 4 : 9,99€

Days Gone para a Playstation 4 : 19,99€

MediEvil para a Playstation 4 : 19,99€

Sackboy: Uma Grande Aventura para a Playstation 4 : 29,99€

Predator: Hunting Grounds para a Playstation 4 : 19,99€

Uncharted Collection HITS para a Playstation 4 : 9,99€

The Last of Us Remastered HITS para a Playstation 4 : 9,99€

Nioh 2 para a Playstation 4 : 19,99€

Dreams para a Playstation 4 : 19,99€

Concrete Genie para a Playstation 4 : 19,99€

Detroit: Become Human para a Playstation 4 : 19,99€

Shadow of the Colossus para a Playstation 4 : 19,99€

The Last Guardian para a Playstation 4 : 19,99€

Knack 2 para a Playstation 4 : 19,99€

Everybody's Golf 7 para a Playstation 4 : 19,99€

WipeOut Omega Collection para a Playstation 4: 19,99€

The Order: 1886 para a Playstation 4 : 19,99€

Quantic Dream Collection para a Playstation 4: 19,99€

Bloodborne GOTY para a Playstation 4 : 14,99€

No Man's Sky para a Playstation 4 : 14,99€

Helldivers para a Playstation 4 : 14,99€

Jogos PlayStation HITS:

God of War HITS por 9,99€

Horizon Zero Dawn Complete Edition HITS por 9,99€

Horizon Zero Dawn HITS por 9,99€

GT Sport HITS por 9,99€

Bloodborne HITS por 9,99€

God of War 3 Remaster HITS por 9,99€

Ratchet & Clank HITS por 9,99€

Infamous Second Son HITS por 9,99€

Killzone: Shadow Fall HITS por 9,99€

Little Big Planet 3 HITS por 9,99€

Nioh HITS por 9,99€

Until Dawn HITS por 9,99€

Jogos do PlayStation VR: