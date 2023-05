Anycubic Kobra 2 promete impressão 3D a grande velocidade

A Anycubic, uma marca de impressão 3D de renome mundial, anunciou o lançamento da Kobra 2, uma nova impressora 3D FDM projetada para oferecer uma velocidade notável e experiência aprimorada de fácil utilização. Além do seu desempenho estável e preço acessível, a Kobra 2 é uma excelente escolha para amadores e profissionais que procuram impressão rápida e impressoras 3D económicas.

A impressora 3D Kobra 2 tem uma velocidade de impressão padrão de 150 mm/s e uma velocidade máxima de impressão de 250 mm/s, permitindo completar um modelo Benchy com 0,28 mm de altura de camada em apenas 30 minutos.

Os seguintes recursos contribuem para sua impressionante velocidade de impressão:

Novo Sistema de Extrusão de ligação direto de engrenagem dupla

Ventilador de arrefecimento atualizado

Nova estrutura dinâmica

O sistema de extrusão de ligação direta tem uma relação de engrenagem de 4:1, o que significa que ele agarra firmemente o filamento e evita que ele escorregue, permitindo extrusão precisa e controle de fluxo mesmo quando a impressora se está a mover rapidamente.

Além disso, uma velocidade de impressão mais elevada requer uma taxa de extrusão mais alta para compensar extrusões lentas durante as mudanças de velocidade. O hot end de alta potência de 60 W do Kobra 2 permite que ele consiga isso e derreta o filamento mais rapidamente, levando a um melhor fluxo e maior velocidade de impressão.

O ventilador de arrefecimento atualizado ajuda a arrefecer o filamento quando ele é extrudado do bocal. Com um design de dissipação otimizado e uma velocidade de rotação de 700rpm, o ventilador arrefece as impressões rapidamente, permitindo que a próxima camada seja aplicada com precisão.

A impressora 3D Kobra 2 apresenta fusos duplos de metal e estrutura de rolamentos SG15 nos eixos X e Y, o que reduz o atrito entre as partes móveis, levando a movimentos mais suaves e rápidos que são mais resistentes ao desgaste do que a estrutura regular da roda em forma de D. O mecanismo de movimento de parafuso duplo no eixo Z é outro recurso especial, melhorando a velocidade do movimento do eixo Z, reduzindo a resistência ao levantamento durante o processo de impressão e mantendo o nível do eixo X para minimizar as linhas da camada e obter excelentes resultados mesmo em altas velocidades.

Há ainda o autonivelamento Anycubic LeviQ 2.0 ideal para iniciantes, além de que já vem praticamente montada. Em 10 minutos, o utilizador pode começar imprimir as suas peças, depois que começa a desembalar a impressora.

A interface do utilizador na Kobra 2 é um LCD touchscreen a cores de 4,3 polegadas posicionado no lado direito da máquina. A superfície texturizada pode travar as peças durante a impressão quando quentes e, após o arrefecimento, elas simplesmente deslizam sem a necessidade de ferramentas.

Finalmente, a impressora 3D Kobra 2 incorpora um recurso de recuperação de perda de energia que permite que a impressora se recupere de quebras de energia inesperadas e retome a impressão do ponto de interrupção. Além disso, o sensor de falta de filamento, que deteta quando a impressora fica sem filamento e interrompe o processo de impressão, é um benefício adicional que evita erros de impressão.

Preço e disponibilidade da Anycubic Kobra 2

A impressora 3D Anycubic Kobra 2 estará disponível na Europa já a partir do próximo dia 1 de junho, por um preço de lançamento de 299€ (IVA incluído). Visite a Anycubic Store oficial para se inscrever e receber as notificações mais recentes.

Anycubic Kobra 2