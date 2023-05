Apple lança a primeira versão beta do iOS 16.6 para programadores

Tal como ontem referimos, a Apple estaria já pronta a deixar mais uma versão beta do iOS 16. Depois da versão final do iOS 16.5, chega mais uma beta e esperam-se algumas novidades por lançar. O que há de novo no iOS 16.6 beta?

O que há de novo na versão beta do iOS 16.6?

Ontem a Apple lançou a versão final do iOS 16.5, iPadOS 16.5, macOS 13.4, watchOS 9.5 e tvOS 16.5. Nesse sentido, a versão agora lançada possivelmente vem dar continuidade a alguns testes relacionados com funcionalidades por lançar. Além disso, a Apple lança várias correções de segurança.

Esta versão poderá então voltar a afinar estas novidades:

Novo recurso picture-in-picture quad-box para a aplicação de TV, para transmitir vários eventos desportivos ao mesmo tempo;

Novos comandos de gravação de ecrã à Siri, que permitem iniciar ou parar uma gravação de ecrã usando o assistente virtual.

Portanto, ainda não sabemos o que há de novo no iOS 16.6 beta. Presumivelmente, a atualização não adiciona novos recursos importantes. Isso porque a Apple deve anunciar o iOS 17 no próximo mês na WWDC 2023, então a empresa provavelmente está focada em guardar os novos recursos para a próxima grande atualização do seu sistema operativo.

Apple lançou também a versão beta do: