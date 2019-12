As questões de privacidade sempre foram certamente muito sensíveis para os utilizadores do Facebook. Em particular, todas as que se associam à localização destes e à recolha desta informação.

Se a surpresa foi saber que o Facebook recolhe estes dados mesmo quando os utilizadores têm esta opção desligada, tudo agora ficou pior. A maior rede social da Internet admitiu que ainda tem esta prática e que não a pretende eliminar no futuro.

Uma novidade que todos já conhecem do Facebook

Já dificilmente o Facebook consegue surpreender os utilizadores no que toca à privacidade. São recorrentes as quebras de confiança e as fugas de informação dos dados de quem usa esta rede. Claro que é também comum saber que o Facebook recolhe e processa dados dos utilizadores, mesmo sem estes autorizarem.

A mais recente descoberta veio agora de uma carta enviada pela maior rede social da Internet a um conjunto de senadores dos EUA. Surpreendentemente, nessa missiva o Facebook admite que está permanentemente a controlar e a recolher a localização dos seus utilizadores.

A recolha de localização é feita mesmo com esta desligada

Este procedimento é padrão e acontece mesmo quando os utilizadores da rede social têm inativa a opção de recolha de localização. Esta pode basear-se no sinal GPS ou nas redes Wi-Fi e Bluetooth. Claro que as duas últimas oferecem um grau de detalhe muito pequeno, mas ainda assim são importantes.

Segundo o que foi apresentado por uma jornalista do The Hill, esta recolha tem um propósito bem definido. Destina-se a garantir a segurança destes e também a apresentação de publicidade localizada. Sabe-se também que estes dados são partilhados com o Messenger, WhatsApp e Instagram.

A desculpa assenta na segurança dos utilizadores

O Facebook tinha prometido sérias alterações neste campo, tanto para o iOS 13 como para o Android 10. Aparentemente estas mudanças ainda não se concretizaram e igualmente tudo aparenta estar na mesma.

Esta é mais uma confirmação de um comportamento do Facebook, que todos inegavelmente receiam. Esta rede social recolhe muitos mais dados do que revela e fá-lo de forma escondida e, como se sabe agora, permanentemente.