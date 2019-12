E Porque Hoje é Sexta

Estavam uns garotos a brincar no pátio da igrejas por alturas do Natal. Até que um deles sem querer esbarra num dos bonecos do presépio e parte-o.

Passado um bocado chega o padre:

– Quem é que partiu o pastor?

Todos ficam muito calados até que depois de muita insistência o culpado se acusa.

– Então tens de pagar o estrago.

– Eu não tenho dinheiro senhor padre.

– Então paga o teu pai.

– Eu não tenho pai.

– Paga a tua mãe!

– Também não tenho mãe…

– Então não tens ninguém? És sozinho no mundo?

– Não! Eu tenho uma irmã mais velha.

– Pronto paga ela.

– Ela também não pode pagar, não tem dinheiro. É freira.

– Não se diz freira; diz-se esposa de Cristo.

– Ah, então o meu cunhado que pague!…