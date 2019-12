EaseUS Data Recovery Wizard, recupere informação perdida como nunca

Decerto que temos de estar preparados para percalços com o PC ou outros dispositivos. A EaseUS desenvolveu uma linha de ferramentas capaz de responder aos grandes desafios colocados aos profissionais e organizações, mas também para os utilizadores domésticos.

Assim, a EaseUS garante que o utilizador nunca perde os seus dados e o EaseUS Data Recovery Wizard é um poderoso software que pode recuperar ficheiros, documentos, fotos, vídeos e outros tipos de ficheiros que foram apagados ou eliminados por qualquer motivo.

Disponível nas versões para Windows e Mac, ao EaseUS Data Recovery Wizard não importa o tipo de conteúdo que tenha perdido.

Muito importante, o software está pronto a ajudar a recuperar, de forma segura e eficaz ficheiros eliminados excluídos ou perdidos de:

PC,

portáteis,

discos rígidos,

discos HD externos,

SSD,

USB,

Pen drive,

cartões de memória,

câmara digital,

entre outros meios de armazenamento.

Recuperação de dispositivos de armazenamento

Entretanto, este software, na sua versão gratuita, permite a recuperação de dados de forma segura e eficaz, de todos os dispositivos de armazenamento mais comuns.

Inesperadamente, mesmo quando se pensa que há ficheiros que se tenham perdido ou sido eliminados de forma permanente, o EaseUS Data Recovery Wizard dá garantia real de os recuperar com toda a segurança e de forma eficaz.

Inegavelmente, quando se fala de ficheiros, fala-se de:

documentos,

vídeos,

músicas,

áudios,

entre outros.

Com efeito, quantos de nós já não eliminamos fotos por acidente? Mesmo a versão gratuita deste software ajuda na recuperação destas valiosas memórias que estavam guardadas em discos rígidos, unidades USB, cartões SD ou câmara digital, entre outros.

Da mesma forma, acontece igual aos dados perdidos após a formatação do disco rígido: ainda são passíveis de ser recuperados.

Na versão 13, a interface do utilizador foi melhorado e a sua interação aprimorada. Foram introduzidas algumas novidades como seja o suporte para identificar dispositivos como a câmara GoPro, Canon, Sony e DJI; o suporte para identificar de forma correta o SSD.

Por outro lado, existiu também a preocupação e o foco em melhorar a qualidade para recuperar fotos apagadas.

Agora, há que reter as diferenças entre as ofertas que a versão gratuita ou a versão Pro, pois com a versão gratuita só é possível recuperar 500 MB, com a possibilidade de poder alcançar os 2 GB com a partilha do software no Facebook, Twitter ou Google+.

Contudo, na versão Pro, o limite é “tanto quanto quiser”, bem como a possibilidade de garantir atualizações vitalícias gratuitas igualmente para o suporte técnico.

Como funciona o EaseUS Data Recovery Wizard

Ou seja, o processo de funcionamento é muito simples, rápido e gira à volta de 3 simples cliques.

Importante, não são precisos conhecimentos muito aprofundados, e os resultados muito eficazes.

Em primeiro lugar, disponibiliza dois modos de digitalização:

Digitalização rápida: o programa fará a pesquisa por ficheiros e pastas eliminadas através de um algoritmo básico.

Digitalização profunda: o programa digitalizará setor por setor forma a garantir os melhores resultados de recuperação.

Não obstante, o software permite ainda a pré-visualização antes da recuperação final, por forma a se poder analisar os ficheiros que estão disponíveis e escolher o se pretende recuperar.

Ainda que, se adquirirmos a versão Pro, podemos obter um software de backup de dados ou um gestor de partições gratuitamente, fornecendo proteção dupla aos nossos dados. Ao clicar aqui podemos conhecer toda a oferta.

Tipos de ficheiros que podem ser recuperados

Na verdade, o EaseUS Data Recovery Wizard tem uma ampla variedade de formatos que podem ser possíveis recuperar, como seja: