Wasteland 3 marca o regresso de uma das séries mais emblemáticas do século passado. Tal como tivemos ocasião de revelar aqui o jogo encontra-se para breve e finalmente recebeu confirmação da sua data de lançamento.

Venham saber quando chega este jogo de estratégia pós-apocalíptico.

O jogo da inXile Entertainment decorre num futuro alternativo no qual um conflito nuclear ao nível planetário quase destruiu o planeta. Após a queda das bombas o planeta ficou praticamente inabitado, onde o caos e a destruição imperam.

Wasteland 3 já tem data marcada!

No entanto, uns poucos sobreviveram ao holocausto nuclear e a sobrevivência desses poucos felizardos (ou não!?!?) é feita à base da Lei da Bala. Neste ambiente de descontrolo e caos existe uma organização que tenta manter um pouco das regras da sociedade tal como conhecemos, os Desert Rangers.

Wasteland 3 corresponde ao regresso dos Desert Rangers, e com a ação a decorrer no estado americano do Colorado, cabe ao jogador vestir a pele dos Justiceiros nesta terra destruída e desolada.

Segundo a inXile, Wasteland 3 será uma evolução da série em vez de apenas mais um jogo!

Segundo os produtores do jogo, foram acrescentadas variadas novidades na jogabilidade de Wasteland 3, de forma a que o jogo se torne numa verdadeira evolução da série e não apenas mais um jogo igual aos anteriores. Mantendo a jogabilidade tática que caracteriza Wasteland, a inXile decidiu investir não só na inclusão de novos veículos mas também na inclusão de novos e mais diversificados obstáculos ambientais.

Outro aspeto importante na evolução de Wasteland passa pelo facto da nossa Base dos Rangers ser agora uma parte crucial da experiência de jogo. Assim, à medida que vamos ajudando os habitantes do Colorado, os Rangers vão ganhando também reputação e a própria narrativa vai ganhando forma e complexidade, forçando o jogador a tomar decisões cruciais para o desenrolar da história.

Também, e pela primeira vez na série, será possível o jogo multiplayer cooperativa de 2 jogadores no Modo História.

Recentemente, foi revelado um novo trailer legendado em português, que indicia a localização do jogo para a nossa língua.

Entretanto, já está em curso uma campanha de pré-venda que inclui conteúdo adicional que dará uma vantagem inicial em Wasteland a todos os que fizerem a pré-compra. Os conteúdos adicionais incluem o seguinte:

Chapéu e óculos para General Ranger

Crachá de guarda florestal

Arma com camuflagem de neve

19 de maio de 2020 será o dia em que os Desert Rangers verão novamente a luz do dia na Xbox One, PS4, Windows, Mac e Linux.

Wasteland 3