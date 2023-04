Nuclear Sub, e o perigo dum confronto nuclear

Os estúdios polacos Mobilway S.A. encontram-se a ultimar os preparativos para o lançamento do seu simulador de submarinos nucleares, Nuclear Sub. Para apaixonados deste tipo de simulação, o jogo pode vir a revelar-se uma boa surpresa. Venham conhecer mais...

Nuclear Sub encontra-se em desenvolvimento pela equipa de desenvolvimento Mobilway S.A. e pretende ser um simulador de submarinos nucleares realista e bastante completo.

Todo o processo de preparação, antecipação e, depois, combate, serão geridos pelos jogadores, numa experiência que pretende levar a simulação a todos os pormenores mais importantes no controlo de um destes veículos de guerra.

A narrativa por detrás de Nuclear Sub é simples e... claro está.... militarista. Um submarino nuclear é enviado numa missão extremamente arriscada, para as profundezas das águas do Norte. Nós somos o seu comandante e iremos controlar o navio e sua tripulação ao longo de varias missões militares.

Os dados estão lançados e tanto o navio como a sua tripulação encontram-se em ótimas condições. No entanto, com o decorrer do conflito e escalar da violência, tudo pode mudar. Os jogadores serão os responsáveis por quase tudo o que decorre no interior do submarino.

Por exemplo, controlar a moral da tripulação (que pode chegar a 80 homens) é crucial pois, homens motivados e confiantes exercerão melhor as suas funções concedendo assim maiores probabilidades de sucesso às nossas missões.

A gestão e manutenção dos armamentos e munições, controlo dos níveis de oxigénio, manter o fornecimento de energia a todas as áreas do submarino ou mesmo a capacidade de gerir os suprimentos alimentares serão tarefas cruciais para alcançar o sucesso. Quanto melhor o navio e tripulação se encontrarem, melhores serão as hipóteses de que as missões decorram na perfeição.

Isto para não referir os diversos problemas técnicos que poderão assombrar a missão, os quais poderão incluir, problemas com o reator nuclear do submarino.

Nuclear Sub irá decorrer numa grande área de oceano, aberta à exploração, na qual os jogadores terão de encontrar as suas vitimas e evitar serem encontrados pelos seus caçadores. Ao aceitar as missões dos seus superiores, o jogador terá de delegar funções aos seus subordinados e Nuclear Sub terá um sistema realista de hierarquia militar.

Nuclear Sub será lançado para PC ainda este ano.