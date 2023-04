A Apple no iOS 16 refinou a capacidade de escutar sons para os interpretar e notificar os utilizadores. Apesar de no iPhone e Apple Watch esta característica estar na área de Acessibilidade, a empresa de Cupertino capacitou agora as suas colunas inteligentes a ouvir e avisar, quando soa na sua casa o alarme de fumo. O HomePod ficou agora mais útil!

Já por várias vezes demos a conhecer a fantástica funcionalidade de deteção de sons que o iPhone, Apple Watch e AirPods possuem. Fizemos até vários guias de utilização, como este último. Mas agora a Apple quer o HomePod a ouvir o alarme da presença de fumo na habitação.

Apple finalmente cumpriu o prometido no HomePod

O prometido recurso de reconhecimento de som está a ser lançado no HomePod e no HomePod mini. Quando ativado, o seu HomePod ouvirá o detetor de fumo e monóxido de carbono existente na sua casa. Ao ouvir o alarme, o HomePod enviará uma notificação para o seu iPhone através da aplicação Casa.

O recurso foi anunciado pela primeira vez em janeiro, aquando do lançamento do HomePod de segunda geração.

Ao aproveitar o microfone sempre ligado dentro do HomePod, o utilizador não precisa necessariamente investir na compra de novos sistemas de alarme de fumo ligados à internet - o HomePod pode simplesmente aumentar a utilidade dos alarmes de fumo offline “burros” existentes já instalados na sua casa.

Obviamente, as notificações de reconhecimento de som são mais úteis quando o alarme dispara e o utilizador não está em casa.

Como se processa este alerta?

Antes de mais, a preocupação maior da empresa foi reforçar que a privacidade do utilizador está totalmente salvaguardada. Assim como o HomePod escuta "Hey Siri", o processamento de reconhecimento de som do alarme de fumo e monóxido de carbono é executado no dispositivo localmente, no HomePod.

As notificações de alarme podem incluir vídeo de uma câmara HomeKit na sua casa, se disponível. Como todos os recursos de vídeo do HomeKit, ele é enviado para o iPhone do utilizador usando criptografia de ponta a ponta.

Como ativar o Reconhecimento de som no iPhone

O reconhecimento de som é uma característica que a Apple incorporou no iOS desde o iOS 14. Vai encontrá-lo no menu de Acessibilidade dentro das Definições.

Vá a Definições e procure Acessibilidade ;

e procure ; Dentro de Acessibilidade procure Reconhecimento de som ;

; Agora, neste menu, ative o Reconhecimento de som.

o Reconhecimento de som. Espere uns segundos e terá em baixo um local para selecionar o som.

Neste ponto é importante perceber que os sons predefinidos foram importados para o seu iPhone. Existem vários já do conhecimento do iPhone, como o som de um alarme de incêndio, de um bebé a chorar, da presença de fumo, uma sirene, o miar de um gato, ou o latir de um cão. Há outros ainda como o som da campainha de casa, ou de um vidro a partir.

O mais interessante é que há outros sons que podem ser treinados no nosso equipamento. E isso permite aperfeiçoar a tecnologia e adaptar este reconhecimento de sons à nossa realidade.