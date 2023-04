Impressionante! Operação da GNR “apanha” 10.453 condutores

A GNR realizou uma operação de fiscalização rodoviária, entre 17 e 23 de abril, em todo o território nacional continental. O objetivo era controlar a velocidade. Segundo dados da GNR, foram apanhados 10.453 condutores.

GNR: 37.775 condutores fiscalizados, 10.453 foram autuados

De acordo com o comunicado da GNR, em 37.775 condutores fiscalizados, 10.453 foram autuados por infrações ao código da estrada. Sendo 4.363 por excesso de velocidade, 754 por falta de inspeção periódica obrigatória, 357 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança, 317 pela inexistência de seguro de responsabilidade civil e 313 por utilização do telemóvel.

Esta operação estava enquadrada na Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), "organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa, com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias."

Desde 2021 que GNR faz parte deste grupo internacional, "passando a integrar no seu planeamento operacional, as operações planeadas pela referida organização". Acima de tudo, com esta operação, a força de segurança procura "sensibilizar a sociedade para comportamentos mais seguros por parte dos condutores e passageiros, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas".

Segundo as informações, em 2022, a GNR registou 3816 acidentes fruto de velocidade excessiva e excesso de velocidade, num total de 78896 acidentes. No mesmo ano 119651 infrações foram registadas.