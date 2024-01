O YouTube tem estado numa verdadeira guerra contra os utilizadores que recorrem aos bloqueadores de anúncios na plataforma da Google. Esta é a forma de aumentar a monetização e de trazer para o serviço muitos milhões de dólares. Agora, há relatos de mais uma investida contra este cenário, com novas medidas para travar o uso de bloqueadores de anúncios.

Google quer acabar com bloqueadores de anúncios

Esta posição do YouTube não é uma novidade e há já vários meses que era vista. O serviço de vídeos da Google quer impedir o uso de bloqueadores de anúncios e começou a aplicar medidas que impedem este cenário que prejudica o serviço.

Com várias medidas já aplicadas, e a funcionar da forma esperada pela Google, parece que existe agora uma nova forma de impedir esse bloqueio ou, pelo menos, tentar que estes não possam ser usados, deteriorando o serviço sempre que forem detetados bloqueadores de anúncios.

Do que está a ser reportado, em pelo menos uma publicação no Reddit, foi detetado que ao serem usados bloqueadores de anúncios, o carregamento dos vídeos do YouTube apresentam uma lentidão anormal e problemas ao alimentar o buffer dos vídeos que se pretendem ver.

O YouTube quer aumentar as receitas desta forma

Além deste cenário, foi ainda descoberto que deixa de ser possível entrar no modo de ecrã completo ou no modo teatro, exigindo uma atualização da página. A somar a isto, foi descoberto que algumas das visualizações se recusaram a carregar corretamente neste estado.

Apesar de se ter confirmado que esta situação existe, não foi possível descobrir a origem desta limitação. Apenas se provou que ao desativar os bloqueadores de anúncios desapareciam por completo. Houve ainda casos, descritos na publicação, em que os utilizadores confundiram lentidão com velocidades reduzidas no acesso à Internet.

Esta será apenas mais uma das medidas que a Google implementa no YouTube para aumentar as suas receitas ou, pelo menos, tentar impedir que os bloqueadores de anúncios não funcionem. Além disso, procura que os utilizadores subscrevam o YouTube Premium, para assim não terem de visualizar a publicidade apresentada.